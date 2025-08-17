Esta es la serie más vista de Netflix y ahora estrena su segunda temporada: no te la puedes perder en streaming

He visto muchas series a lo largo de mi vida (entre ellas varias de las más aclamadas de este siglo y el pasado), pero pocas protagonistas me han resultado tan divertidas como esta. Hablo de la hija de la familia más peculiar del cine -y ahora también de la televisión-, con su sarcasmo y esa forma de mirar el mundo como si todo fuera un chiste macabro que solo ella entiende. Netflix confío el proyecto a Tim Burton, quien dirige varios episodios en cada temporada y deja su sello inconfundible en la estética gótica y el humor negro.

El reparto también juega a favor: Jenna Ortega parece nacida para interpretarla, hasta el punto de eclipsar a las versiones anteriores, mientras que Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán aportan su toque peculiar como Morticia y Gómez. Y el guiño definitivo para los nostálgicos fue la aparición de Christina Ricci, la inolvidable Miércoles de los 90, en un papel completamente distinto. El fenómeno no tardó en explotar: se convirtió en la segunda serie más vista de la historia de la plataforma, solo por debajo de la primera temporada de El juego del calamar, aunque la sigue muy de cerca. Acumuló millones de horas de reproducción y alcanzó, entre otras cosas, un 78% y 81% de aprobación de críticos y audiencia en la web de reseñas Rotten Tomatoes.

La Academia Nevermore vuelve a ser el epicentro de lo extraño, lo oscuro y también lo más adictivo de la TV

En la primera temporada, Miércoles Addams (Jenna Ortega) es expulsada de su instituto tras hacer un "experimento" con pirañas que deja claro que no tolera a los abusones. Sus padres, Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Gómez (Luis Guzmán), deciden enviarla a la Academia Nevermore, un colegio para marginados con poderes insólitos donde conviven vampiros, hombres lobo, gorgonas y otras criaturas fuera de lo común. Allí, no solo choca con sus compañeros y con su colorida compañera de habitación Enid (Emma Myers), sino que empieza a desarrollar visiones psíquicas cada vez más intensas. Esas premoniciones la arrastran a investigar una serie de asesinatos en el pueblo cercano de Jericho, al mismo tiempo que descubre secretos oscuros de su propia familia y un legado mucho más siniestro del que imaginaba.

La segunda temporada arranca con Nevermore tratando de recuperarse de los sucesos anteriores, pero Miércoles apenas tiene tiempo para adaptarse: una nueva ola de muertes y fenómenos inexplicables pone de nuevo el foco en ella. Los muros del internado esconden más de lo que parece y, mientras surgen rivalidades internas, nuestra protagonista se enfrenta a un enemigo invisible que manipula desde las sombras. Sus relaciones personales -desde su complicada amistad con Enid hasta la enigmática presencia de Xavier (Percy Hynes White)- se ven puestas a prueba, y su sarcasmo deja paso a un lado más vulnerable que intenta ocultar. Esta vez no basta con resolver el misterio: tendrá que decidir en quién confiar y hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a los suyos, en un semestre que combina conspiraciones, traiciones y un peligro que conecta de forma inquietante con su propio destino.

Desde su estreno el pasado miércoles 6 de agosto (obviamente no podía ser otro día), 'Miércoles' está en el top 1 de Netflix. No tiene intención de descolgarse del ranking de series más vistas de la plataforma, ni en España ni en ningún otro país, así que solo te queda rendirte a ella: ahora mismo, tiene 12 capítulos disponibles, siendo 4 de ellos nuevos. Todos duran unos 50 minutos, el tiempo perfecto para los amantes de los maratones. Y si te quedas con ganas de más, no sufras, porque el 3 de septiembre llega el resto de la temporada.