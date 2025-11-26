Esta TCL de 43 pulgadas se pasa el Black Friday: QLED, Android TV y Dolby Audio

Hay días en los que no buscas grandes planes. Buscas llegar a casa, dejar las llaves donde siempre, soltar un suspiro y sentir cómo el salón te abraza un poco. A veces, basta con bajar la luz, sentarte cómodamente y encender una pantalla que te acompañe, que te distraiga, que te relaje. Ese instante en el que el ruido del día se queda fuera y tú te quedas dentro con algo tan simple como una imagen bien puesta. Ahí empieza el descanso de verdad.