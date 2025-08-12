Si estabas viendo 'Perdidos' en Netflix tenemos malas noticias para ti

Para muchos, la serie que puso a la televisión por encima del cine; para otros, una enrevesada aventura con sus más y sus menos. Pero hay algo en lo que todos coinciden: es una de los mejores shows de su tiempo y cambió para siempre la pequeña pantalla y los recursos que se destinaban a ella; y su final defraudó.

En cualquier caso, Perdidos, emitida originalmente de 2004 a 2010, pudo verse en nuestro país en abierto en sus inicios, pero con las llegadas de las plataformas de vídeo bajo demanda dio el salto a éstas... a Netflix, para más señas, de la que salió tiempo después para volver triunfalmente hace ahora casi exactamente un año.

El 15 de agosto de 2024 y junto a Mad Men, otra de esas más que recomendables, la serie creada por J J Abrams y Damon Lindelof, entre otros, regresó al popular servicio de streaming, pero no será por mucho tiempo.

Un año y adiós

Según informa la propia Netflix, la ficción abandonará la plataforma en todos los territorios internacionales a mediados de agosto de 2025, mientras que en Estados Unidos lo hará en una fecha posterior aún por concretar. En el caso de España, eso significa que el 15 de agosto de 2025 será el día en que Perdidos desaparezca del catálogo, por lo que el último día para poder verla será el 14 de agosto.

La noticia llega justo cuando muchos espectadores se encontraban inmersos en un revisionado o habían decidido empezar por primera vez esta historia de supervivencia, misterio y ciencia ficción que marcó un antes y un después en la televisión. Estrenada en 2004, la serie narraba la historia de los supervivientes del vuelo Oceanic 815, quienes, tras un accidente aéreo, se enfrentan a los peligros y secretos de una isla aparentemente desierta… aunque nada en ella es lo que parece.

El reparto original incluía a Matthew Fox, Evangeline Lilly, Terry O'Quinn, Josh Holloway, Naveen Andrews, Jorge Garcia y Michael Emerson, entre otros, y su mezcla de intriga, drama y elementos sobrenaturales la convirtió en un fenómeno mundial.

Después solo nos quedará una opción

Para quienes no lleguen a tiempo en Netflix, la buena noticia es que Perdidosseguirá disponible en Disney+, donde actualmente se pueden encontrar todas sus temporadas. Esta será, a partir del 15 de agosto, la única plataforma que la ofrezca en streaming en España.