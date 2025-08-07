Estas son las cuatro cualidades que un directivo de ChatGPT inculca a sus propios hijos para aspirar a un futuro mejor

El efecto de la inteligencia artificial en el tejido laboral resulta difícil de negar. Mientras el mundo se dirime entre aquellos que consideran que puede destruir miles de puestos de trabajo, como recoge el último informe de Microsoft, y los que la ven como una oportunidad de crecimiento para nuevos puestos, hay quienes se preocupan del futuro de las próximas generaciones para que su preparación sea la más adecuada.

Es el caso de Ronnie Chatterji, economista jefe de OpenAI, la compañía impulsora del popular modelo de lenguaje ChatGPT, quien participó el pasado 15 de julio en el podcast que la compañía tecnológica inició el pasado mes de junio y en el que trata de presentar a las figuras más relevantes del proyecto.

El futuro visto desde las entrañas de OpenAI

Chatterji acudió al espacio junto a Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, para desgranar la repercusión de la IA en el software, la ciencia, la educación y el empleo. A la hora de mostrar su visión sobre estos dos últimos aspectos, el economista jefe de OpenAI hizo una confesión personal basada en cuatro cualidades que trata de mostrar a sus hijos para que les sirvan ante el futuro que vislumbra y en el que su jefe, Sam Altman, cree que su hijo no llegará a ser más inteligente que la inteligencia artificial.

Para Ronnie Chatterji, una de sus tareas principales consiste en analizar qué áreas laborales y profesionales pueden verse más afectadas por el impacto de la inteligencia artificial, algo que le lleva a establecer unas bases de conocimiento sobre las que pretende instruir a sus hijos para que cuenten con más herramientas con las que afrontar el mundo del futuro.

En resumen, esas áreas son el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la inteligencia emocional y el dominio de las finanzas básicas, cuestiones que Chatterji ha perfilado tanto en su etapa en OpenAI como anteriormente, en su labor como asesor de política económica durante las administraciones de Barack Obama y Joe Biden. La forma de pensar en el futuro debe ahondar en las situaciones para obtener de ellas una lectura correcta, tal como manifestó Chatterji: “Hay que aprender a pensar de forma crítica e identificar problemas”, señaló.

El segundo e innegable aspecto que quiso poner sobre la mesa el economista jefe de OpenAI es la capacidad de amoldarse de forma ágil a los cambios que requieren los tiempos y sus avances: “Hay que tener neuroplasticidad, resiliencia, flexibilidad para poder adaptarse, porque el mundo va a cambiar mucho”, destacó durante su conversación con Andrew Mayne, presentador del espacio.

Importancia a la economía y las emociones

A la hora de hablar de inteligencia emocional, Chatterji no dudó en señalar que será un área de conocimiento tan importante como la IA, por su capacidad de complementar aquello de lo que pueda carecer la inteligencia artificial:

“No se me ocurre un conjunto de habilidades más importante para aprender hoy en día que saber ser humano, porque eso va a ser, en cierto modo, la forma de complementar mejor esta inteligencia asombrosa”

Por último, Ronnie Chatterji apuntó a un área de sobra conocida para él como el mundo de las finanzas básicas y las operaciones matemáticas de primer nivel como materia que quiere que sus hijos dominen. Todo ello pese a que la inteligencia artificial sea capaz de resolver cualquier tipo de operación, pero precisamente también por la incertidumbre del destino del mundo laboral.

Cuatro consejos que Ronnie Chatterji ofreció desde su papel de ejecutivo de OpenAI pero también de quien, como padre, debe una preocupación al futuro de sus hijos, más si cabe siendo testigo desde primera línea de lo que puede deparar el futuro.