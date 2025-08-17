Estas son todas las novedades que llegarán a los AirPods en iOS 26

Aunque iOS 26 llegará con grandes novedades para el iPhone, como el diseño Liquid Glass, lo cierto es que también traerá funciones para los AirPods. De un tiempo a esta parte, la compañía añade novedades a sus auriculares vía software, como el audio adaptativo que llegó en iOS 17 o la posibilidad de contestar llamadas con gestos con la cabeza que llegó en iOS 18.

Además, hace relativamente poco, también se añadió a través de una versión de software la posibilidad de realizar un test de audición con los AirPods Pro. Mientras esperamos a que llegue la traducción en tiempo real que ya ha sido vista en el código de iOS 26, el mes que viene podremos disfrutar de varias nuevas opciones.

Todas las novedades que llegarán a los AirPods en iOS 26

Apple ha dado un salto importante con iOS 26 y los nuevos AirPods 4 y AirPods Pro 2, añadiendo funciones que van más allá de la simple reproducción de música. Una de las más llamativas es Camera Remote, que permite usarlos como mando a distancia para la cámara del iPhone o de apps de terceros. Activarlo es tan fácil como entrar en Ajustes > AirPods y seleccionar la opción.

Una vez configurado, basta con ponerte los AirPods, abrir la cámara y mantener pulsado el tallo para hacer una foto o iniciar una grabación de vídeo. Un segundo gesto de pulsación prolongada detiene la grabación. Es una alternativa más rápida que el control remoto del Apple Watch, ya que se resume en un solo gesto físico.

Otra novedad estrella es la grabación con calidad de estudio. Ahora, los AirPods 4 y Pro 2 pueden capturar audio de alta calidad para entrevistas, podcasts, canciones o vídeos, con Voice Isolation para reducir el ruido de fondo. Esto permite grabar voces más limpias y claras, incluso en movimiento, tanto en la app Cámara como en Notas de Voz o apps de terceros.

Las llamadas también mejoran notablemente gracias al chip H2, que aporta una textura vocal más natural y clara en el iPhone, iPad y Mac. Esto se nota en llamadas convencionales, en FaceTime y en apps como Zoom, ofreciendo una experiencia de comunicación más profesional y nítida.

Si eres de los que escuchan música, podcasts o audiolibros antes de dormir, ahora los AirPods pausarán la reproducción al detectar que te has dormido. La opción Pausar contenido al quedarse dormido se activa desde los ajustes de AirPods en iOS 26 y, además de guardar tu progreso, ayuda a ahorrar batería apagando los auriculares. También funciona con auriculares Beats.

Apple ha resuelto otro problema habitual con Mantener el audio en los auriculares. Esta opción evita que el sonido salte a los altavoces del coche o a otros dispositivos Bluetooth cuando usas CarPlay. Así, la música seguirá en los AirPods al subirte al coche. Se activa en Ajustes > General > AirPlay y Continuidad.

En cuanto a la carga, el estuche de los AirPods ahora indica de forma más clara el estado de la batería: luz verde cuando están cargados, ámbar intermitente mientras cargan y ámbar fijo cuando es momento de recargar. Además, iOS 26 mostrará recordatorios para evitar que te quedes sin batería en el momento menos oportuno.

Por último, Apple ha simplificado la instalación de betas en los AirPods. Con iOS 26, al conectarlos y entrar en sus ajustes verás una nueva interfaz que facilita actualizar a versiones de prueba, acercando estas funciones experimentales a más usuarios.