Estas son todos los cambios y novedades que han llegado a iOS 26.1 beta 2

Apple ha lanzado la segunda beta de iOS 26.1, una versión que podría llegar de forma oficial a finales de mes, justo cuando se presenten nuevos productos como el iPad Pro M5 o el MacBook Pro M5. Aunque será una actualización “grande” dentro del ciclo de iOS 26, lo cierto es que no traerá tantas novedades como la primera versión que vimos en septiembre.

Aun así, sí hay cambios interesantes. En estas primeras betas hemos visto detalles curiosos como un nuevo gesto para cambiar de canción en Apple Music o la llegada de Liquid Glass a la app Teléfono. Y en esta segunda beta, Apple ha añadido todavía más: una nueva forma de detener alarmas, ajustes visuales y alguna que otra sorpresa.

Novedades de iOS 26.1 Beta 2

Lo primero que notarás son los cambios visuales. En la app Ajustes, por ejemplo, los textos ya no están centrados: ahora aparecen alineados a la izquierda, dándole un aire más ordenado. También Liquid Glass ha llegado a TestFlight, la app que usan los desarrolladores para compartir sus betas.

Así se ve la nueva app Ajustes Difoosion

Otro cambio curioso: el nombre de las carpetas también se ha movido a la izquierda, y en los ajustes de pantalla ahora se muestra el fondo de iOS 26. Son detalles pequeños, pero ayudan a que todo luzca más coherente.

Y atención a esto: Apple ha rediseñado la forma de detener las alarmas. Ya no se trata de pulsar un botón, sino de deslizar para detener. Sí, como aquel mítico “deslizar para desbloquear”. Es un gesto más consciente, pensado para evitar que apagues una alarma sin darte cuenta.

iOS 26.1 tendrá una nueva forma de detener las alarmas Difoosion

También hay mejoras en la app Fitness. Ahora puedes crear entrenamientos manualmente, eligiendo el tipo, la duración, las calorías quemadas y otros parámetros. Perfecto para quienes quieren registrar sesiones personalizadas o actividades que el reloj no detecta automáticamente.

Estas son, por ahora, las novedades más destacadas de iOS 26.1 beta 2. Algunas más visibles, otras más sutiles, pero todas pensadas para pulir la experiencia. Y si todo sigue el ritmo habitual, es probable que Apple lance nuevas betas cada semana hasta la versión final.