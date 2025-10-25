Este nuevo chip devuelve la visión a personas con degeneración macular

Por primera vez, un pequeño chip implantado en el ojo ha conseguido que personas con degeneración macular vuelvan a ver sus áreas ciegas, aunque sea de forma parcial. Se trata de una enfermedad que borra la parte central de la visión, dejando solo la periferia, lo que impide leer, reconocer caras o ver detalles. Ahora, gracias a este dispositivo, algunos pacientes han recuperado la capacidad de distinguir letras, objetos e incluso frases cortas.

El avance se ha logrado en un ensayo con casi 40 personas en varios hospitales de Europa. En la mayoría de los casos, la mejora fue clara: el 81% de pacientes notó cambios significativos y recuperó parte de su visión central. No es una cura completa, pero sí una ayuda real para quienes habían perdido toda esperanza de volver a ver el mundo con algo de nitidez, según indica el estudio del chip, en The New England Journey of Medicine.

No solo es un primer paso, ya es una solución contra la degeneración macular

El sistema, llamado PRIMA, está formado por un chip diminuto del tamaño de un grano de arroz que se coloca detrás de la retina y unas gafas especiales con cámara. La cámara capta lo que la persona tiene delante y lo transforma en señales luminosas que el chip convierte en impulsos eléctricos. Esos impulsos estimulan las células del ojo que aún funcionan, enviando la información al cerebro. Así, el paciente vuelve a percibir formas, luces y contrastes en la parte del campo visual que había perdido.

Simulación esquemática de cómo funciona PRIMA Palanker Lab

"Yo era una ávida ratona de biblioteca, y quería volver a serlo. Estaba nerviosa, emocionada, todas esas cosas. No hubo dolor durante la operación, pero todavía estás al tanto de lo que está pasando. Es una nueva forma de mirar a través de tus ojos, y fue emocionante cuando empecé a ver una carta. No es sencillo, aprender a leer de nuevo, pero cuantas más horas ponga, más avanzo" afirma Sheila Irvine, una de las pacientes.

En la práctica, los pacientes no vuelven a ver como antes, pero sí pueden distinguir objetos grandes, letras o bordes de figuras, algo imposible antes de la operación. Algunos incluso han podido leer palabras o reconocer movimientos. Todo el sistema es inalámbrico: las gafas proyectan la imagen directamente sobre el chip, que se alimenta con esa misma luz, sin cables ni baterías externas.

Los médicos explican que la visión que ofrece es en blanco y negro y de baja resolución, pero suficiente para realizar tareas cotidianas que antes resultaban imposibles, como orientarse en una habitación o leer un cartel. Además, la visión periférica se mantiene intacta, lo que permite combinar la información del chip con la vista natural que todavía conservan los pacientes.

Además, los investigadores ya están trabajando en una versión mejorada del chip, capaz de mostrar más detalles y diferentes tonos de gris, lo que haría la experiencia más natural.

Aunque pacientes tuvieron molestias o complicaciones tras la cirugía, la mayoría fueron leves y se resolvieron con el tiempo. También requiere rehabilitación visual, ya que el cerebro necesita aprender a interpretar esta nueva forma de ver. Hasta ahora la degeneración macular se puede prevenir, incluso ralentizar, pero no revertir; ahora esta investigación inyecta un chute de esperanza real a los pacientes de este trastorno ocular.

Si bien la tecnología todavía tiene un gran margen de mejora, personas que solo veían sombras o luces ahora pueden volver a leer, moverse con más autonomía y reconocer formas básicas. En definitiva, es el primer paso hacia una visión biónica real y una prueba de que la ciencia puede devolver algo tan esencial como la capacidad de mirar el mundo. Si las pruebas siguen dando buenos resultados, podría aprobarse en Europa y Estados Unidos en los próximos años.