Este nuevo escáner podría poner fin a los pinchazos diarios en personas con diabetes

El equipo, liderado por el investigador Jeon Woong Kang y la científica Arianna Bresci, ha creado un escáner del tamaño de una caja de zapatos que utiliza espectroscopía Raman, una técnica óptica que analiza cómo la luz se dispersa al atravesar la piel.

A partir de esa información, el sistema identifica las señales químicas asociadas a la glucosa con una precisión comparable a la de los sensores comerciales actuales, pero sin agujas ni implantes.

En las pruebas realizadas con voluntarios sanos en el Centro de Investigación Clínica Traslacional del MIT, los resultados del nuevo escáner coincidieron con los de dos monitores invasivos convencionales. Cada lectura tomó apenas 30 segundos, con mediciones repetidas cada cinco minutos.

Una alternativa sin dolor

El sistema original, desarrollado por el Centro de Investigación Biomédica con Láser del MIT, ocupaba el espacio de una impresora de escritorio. Sin embargo, el equipo consiguió reducirlo drásticamente al centrarse en solo tres bandas espectrales clave del espectro Raman (una correspondiente a la glucosa y dos de referencia), en lugar de las más de 1.000 habituales. Este ajuste permitió abaratar costes y compactar el hardware.

Actualmente, los investigadores ya están probando una versión del tamaño de un teléfono móvil, que puede colocarse sobre el antebrazo y realizar mediciones continuas. También trabajan en un prototipo aún más pequeño, similar a un reloj inteligente, con el objetivo de ofrecer una lectura en tiempo real sin molestias.

Hoy, la mayoría de pacientes mide su glucosa mediante punción en el dedo o con sensores que se insertan bajo la piel. Aunque estos últimos ofrecen lecturas continuas, pueden causar irritación y deben reemplazarse cada pocos días. El nuevo sistema del MIT evita ambos problemas, utilizando únicamente luz cercana al infrarrojo para realizar la medición.

Los ensayos iniciales, realizados mientras los voluntarios consumían bebidas con glucosa, mostraron una correlación directa entre los cambios en la concentración de azúcar y las señales ópticas detectadas. Según los científicos, la precisión del dispositivo es comparable a los mejores medidores invasivos del mercado.

El equipo planea iniciar en 2026 un ensayo clínico ampliado con pacientes diabéticos, en colaboración con un hospital local. También trabaja en mejorar la fiabilidad del sistema en diferentes tonos y tipos de piel, una de las principales limitaciones de los métodos ópticos.

Además de la diabetes, los investigadores creen que este hallazgo podría aplicarse al seguimiento de otros biomarcadores, como el colesterol o el lactato, mediante simples ajustes en la calibración. En el futuro, esta tecnología podría integrarse en dispositivos portátiles inteligentes, como pulseras o relojes, capaces de ofrecer un seguimiento completo del metabolismo sin agujas, sin dolor y en tiempo real.