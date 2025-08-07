Este reproductor de CD cuesta 359 euros, lee archivos de música por USB y tiene Bluetooth

Shanling acaba de presentar el CD80 II, un reproductor de CD que cuesta 359 dólares y que va bastante más allá de simplemente leer discos. La marca china ha incluido Bluetooth, puerto USB para archivos digitales y un diseño compacto de apenas cinco centímetros de alto que encaja en cualquier mueble.

El nuevo modelo incorpora un procesador de audio que es de lo mejor de su clase. Según detalla Shanling en su web oficial, el aparato puede conectarse al móvil por Bluetooth manteniendo alta calidad y reproduce música desde un pendrive, algo poco habitual en reproductores de este precio.

Un reproductor compacto con prestaciones inesperadas

Con 28 centímetros de ancho y cinco de alto, el CD80 II ocupa menos que una consola de videojuegos. La pantalla LCD muestra la información básica de las pistas con números grandes y el diseño, disponible en negro o plata, encaja bien con equipos de sonido modernos o clásicos.

Shanling ha vuelto a la bandeja frontal tradicional en lugar de la carga superior. El mecanismo anterior resultaba menos práctico y tenía problemas con discos viejos o rayados. La bandeja clásica lee sin problemas cualquier CD, incluidos los que otros reproductores actuales ya no reconocen.

El aparato incluye dos salidas de auriculares: una estándar y otra balanceada profesional. La balanceada utiliza un sistema de transmisión de señal diferente que elimina ruidos e interferencias eléctricas, ofreciendo un sonido más limpio. Ambas tienen potencia suficiente para cualquier auricular del mercado, desde los más básicos hasta los de alta gama. No es algo que vaya a marcar mucho la diferencia en un cable de metro y medio o dos metros, pero para quienes busquen un sonido más "puro" puede ser una opción.

El puerto USB frontal reproduce música digital de alta calidad desde un pendrive. Admite formatos superiores al CD tradicional, lo que se traduce en mejor sonido con archivos descargados legalmente. La reproducción continua entre canciones respeta los álbumes grabados sin pausas, como muchos discos en directo. Vale la pena mencionar que el salto de calidad, salvo que tengas un amplificador de clase A o A/B de gama alta y unos altavoces a la altura, no lo notarás en exceso. No obstante, está bien que el CD80II sea capaz de leer estos formatos.

Este es el motivo por el que el aparato cuenta con una certificación Hi-Res Audio –y con su certificación hermana para audio sin cables–, pero es necesario comentar que este título sólo se entrega por las características del hardware y no por cómo trata a la señal de audio.

La conexión Bluetooth funciona con cualquier móvil y mantiene buena calidad de sonido. A diferencia de muchos altavoces inalámbricos baratos, aquí la música no pierde definición al transmitirse sin cables. Las conexiones traseras permiten enchufarlo a cualquier equipo de música, nuevo o antiguo.

Los vinilos nuevos rondan los 40-50 euros mientras un CD cuesta entre 10 y 15 euros. En el mercado de segunda mano hay miles de títulos desde un euro en perfecto estado. Para quienes quieren música física sin arruinarse, el formato CD sigue siendo la opción más razonable.

El CD80 II llega cuando las plataformas de streaming suben precios y cambian catálogos constantemente. No hay cuotas mensuales, la música no desaparece por cambios de licencias y la calidad de sonido no depende de la conexión a internet. Es música en propiedad, para siempre.