Con este truco, tu iPhone estará más protegido en caso de robo

El que te voy a contar es uno de esos trucos que siempre recomiendo a cualquiera que tenga un iPhone, aunque me diga que ya lo sabía. Y es que creo que es esencial activarlo, tanto por seguridad como por privacidad. iOS tiene un apartado dentro de los Ajustes en el que se pueden bloquear ciertas acciones en la pantalla de bloqueo con Face ID, lo que significa que no funcionarán sin una autenticación previa.

Algunas de las acciones que se pueden bloquear son el acceso al Centro de Control, a la Cartera o a Siri. Especialmente importante la primera, ya que, en caso de robo, lo primero que intentará hacer el ladrón será activar el modo avión para que no puedas localizar el iPhone. Con este truco, eso no será posible sin antes autenticarse con Face ID.

Cómo hacer que ciertas acciones en la pantalla de bloqueo necesiten Face ID

Como he dicho, en el apartado de Face ID y código dentro de los Ajustes del iPhone, hay una sección donde puedes desactivar ciertas acciones en la pantalla de bloqueo, a no ser que te autentiques antes con Face ID. ¿Qué significa esto? Que si el reconocimiento facial falla o no se realiza, no se podrán hacer cosas como acceder al Centro de Control, al Centro de Notificaciones o a Siri.

En concreto, las acciones que se pueden proteger son las siguientes: Visualización Hoy y búsqueda, Centro de notificaciones, Centro de control, Widgets (pantalla de bloqueo), Actividades en directo, Siri, Responder con mensaje, Control de Casa, Cartera, Devolver llamadas perdidas, Datos de salud de los entrenos y Borrar datos.

Para poder acceder a estos ajustes, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la app Ajustes en tu iPhone.

Entra en Face ID y código .

Autentícate.

Busca el apartado Permitir acceso al estar bloqueado .

Desactiva las acciones que quieras proteger.

Como consejo, te recomiendo desactivar como mínimo el acceso al Centro de Control (para evitar que se active el modo avión), el acceso a Cartera, la invocación de Siri y el acceso al Centro de notificaciones. A partir de ahí, ya es cuestión de elegir las acciones que más te convengan.

En definitiva, este pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia. Nunca sabes cuándo puedes perder el iPhone o sufrir un robo, y tener bloqueadas estas acciones puede darte el tiempo suficiente para localizarlo o borrar tus datos. Son apenas unos segundos configurándolo, pero te aseguro que la tranquilidad que te da no tiene precio.