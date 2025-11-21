Este vómito tiene 110 millones de años, pero en su interior han descubierto una criatura nunca antes vista

Está claro que encontrar fósiles excepcionales no es raro en paleontología, pero también sucede que cada cierto tiempo tiempo aparece alguno que impacta, y bastante. Durante los últimos años hemos visto descubrimientos sorprendentes como plumas fósiles con pigmentos conservados, impresiones de cerebros de hace millones de años, embriones petrificados en pleno desarrollo e incluso restos de óganos blandos que jamás pensábamos que podrían resistir el paso del tiempo. Sin embargo, la peculiaridad del fósil recién descubierto ha dejado boquiabierto a más de uno, pues se alojaba en un vómito de hace millones de años.

Este "resto digestivo", que se suma a otras formas insólitas de dar con el pasado, conserva una escena de depredación que se remonta a hace 110 millones de años. El estudio que le corresponde, publicado en Nature y difundido por Popular Mechanics, detalla que la regurgitalita contenía una mezcla de huesos de peces y de dos pterosaurios pertenecientes a un género y especie hasta ahora desconocidos. Por su parte, los investigadores creen que estos restos provinieron del estómago de un gran depredador, como podría ser un espinosaurio, que engulló más de lo que podía ingerir.

Fascinantemente, la masa de la regurgitación habría quedado rápidamente sepultada, lo que permitió su preservación casi intacta durante millones de años en la Formación Romualdo, un yacimiento célebre por la calidad de fósiles marinos y terrestres. Ahora bien, entre los fragmentos se identificaron características únicas que llevaron a la descripción de una nueva especie de pterosaurio filtrador: Bakiribu waridza, cuyo nombre significa "boca de peine" en lengua indígena kariri.

El pterosaurio habría tenido un hocico estrecho y alargado, con filas de dientes finos como cerdas, revelando un comportamiento de alimentación similar al de los flamencos actuales, filtrando pequeños crustáceos y otros organismos del agua. Con todo, este descubrimiento no solo amplía el catálogo de especies de pterosaurios, sino que también contribuye a la comprensión de la evolución intermedia dentro del grupo Ctenochasmatidae, extendido en Europa, Asia y Sudamérica durante el Jurásico y el Cretácico.

Su depredador tenía mala digestión

Aunque se desconoce el responsable de "encapsular" esta especie, los expertos señalan que todo apunta a un espinosaurio semiacuático famoso por su hocico alargado y afición por la pesca. Entre otras cosas, estudios previos ya habían demostrado que estos depredadores incluían pterosaurios en su dieta, pues se han encontrado dientes en las vértebras de estas criaturas.

Aún así, lo que ha resultado más fascinante del hallazgo es su preservación, pues los peces aparecían casi intactos mientras que los pterosaurios estaban fragmentados, lo que sugiere que el depredador los engulló en ese orden hasta sobrecargar su estómago. Lo que en su momento fue un episodio de indigestión se convirtió, millones de años después, en el descubrimiento de una nueva especie.