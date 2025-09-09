Acceso

Estos 31 móviles de Xiaomi se actualizarán a HyperOS 3, pero se quedarán sin Android 16

Una reciente filtración confirma que más de una treintena de smartphones de Xiaomi recibirán la actualización a HyperOS 3 basada en Android 15

El Xiaomi 12 Pro es uno de los móviles de la marca que no se actualizarán a Android 16
El Xiaomi 12 Pro es uno de los móviles de la marca que no se actualizarán a Android 16Christian ColladoDifoosion
Poco a poco vamos conociendo cuáles son los planes de Xiaomi respecto al despliegue de Android 16, ya que si hace algo más de un mes te desvelamos cuáles serán los primeros móviles de Xiaomi en actualizarse a HyperOS 3 con Android 16, ahora una nueva filtración nos ha confirmado que un total de 31 terminales del gigante chino recibirán HyperOS 3 con Android 15, lo que quiere decir que todos ellos se quedarán sin Android 16.

Los 31 smartphones de Xiaomi, Redmi y POCO que no se actualizarán a Android 16

Recientemente, el medio especializado Xiaomi Time ha publicado un informe en exclusiva que confirma que la compañía de Pekín ha decidido dejar sin la actualización a Android 16 a más de una treintena de smartphones, tanto de su marca matriz como de sus firmas Redmi y POCO.

En concreto, un total de 31 móviles de Xiaomi se actualizarán próximamente a HyperOS 3 con una variante basada en Android 15, los cuales te pasamos a detallar a continuación:

Xiaomi

  • Xiaomi 12

  • Xiaomi 12 Pro

  • Xiaomi 12S

  • Xiaomi 12S Pro

  • Xiaomi 12S Ultra

  • Xiaomi 12T

  • Xiaomi 12T Pro

  • Xiaomi Civi 3

  • Xiaomi MIX FOLD 2

Redmi

  • Redmi 12

  • Redmi 12 5G

  • Redmi 13 C

  • Redmi 13C 5G

  • Redmi 13R

  • Redmi Note 13 4G

  • Redmi Note 13 4G NFC

  • Redmi Note 13 5G

  • Redmi Note 13R Pro

  • Redmi Note 12 4G

  • Redmi Note 12 NFC 4G

  • Redmi Note 12R

  • Redmi Note 12S

  • Redmi Note 12T Pro

  • Redmi Note 12 Turbo

  • Redmi K50 Ultra

  • Redmi K60

POCO

  • POCO C65

  • POCO F5 5G

  • POCO F5 Pro

  • POCO M6 Pro

  • POCO X6 Neo

Por lo tanto, todos estos terminales se quedarán en Android 15, pero, por suerte, sí que se actualizarán a HyperOS 3, una capa de personalización renovada que destaca por contar con una nueva interfaz más refinada y elegante y con un diseño inspirado en el conocido efecto "liquid glass" que Apple introducirá en sus iPhone con iOS 26.

