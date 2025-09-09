Xiaomi
Estos 31 móviles de Xiaomi se actualizarán a HyperOS 3, pero se quedarán sin Android 16
Una reciente filtración confirma que más de una treintena de smartphones de Xiaomi recibirán la actualización a HyperOS 3 basada en Android 15
Poco a poco vamos conociendo cuáles son los planes de Xiaomi respecto al despliegue de Android 16, ya que si hace algo más de un mes te desvelamos cuáles serán los primeros móviles de Xiaomi en actualizarse a HyperOS 3 con Android 16, ahora una nueva filtración nos ha confirmado que un total de 31 terminales del gigante chino recibirán HyperOS 3 con Android 15, lo que quiere decir que todos ellos se quedarán sin Android 16.
Los 31 smartphones de Xiaomi, Redmi y POCO que no se actualizarán a Android 16
Recientemente, el medio especializado Xiaomi Time ha publicado un informe en exclusiva que confirma que la compañía de Pekín ha decidido dejar sin la actualización a Android 16 a más de una treintena de smartphones, tanto de su marca matriz como de sus firmas Redmi y POCO.
En concreto, un total de 31 móviles de Xiaomi se actualizarán próximamente a HyperOS 3 con una variante basada en Android 15, los cuales te pasamos a detallar a continuación:
Xiaomi
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi Civi 3
Xiaomi MIX FOLD 2
Redmi
Redmi 12
Redmi 12 5G
Redmi 13 C
Redmi 13C 5G
Redmi 13R
Redmi Note 13 4G
Redmi Note 13 4G NFC
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13R Pro
Redmi Note 12 4G
Redmi Note 12 NFC 4G
Redmi Note 12R
Redmi Note 12S
Redmi Note 12T Pro
Redmi Note 12 Turbo
Redmi K50 Ultra
Redmi K60
POCO
POCO C65
POCO F5 5G
POCO F5 Pro
POCO M6 Pro
POCO X6 Neo
Por lo tanto, todos estos terminales se quedarán en Android 15, pero, por suerte, sí que se actualizarán a HyperOS 3, una capa de personalización renovada que destaca por contar con una nueva interfaz más refinada y elegante y con un diseño inspirado en el conocido efecto "liquid glass" que Apple introducirá en sus iPhone con iOS 26.
