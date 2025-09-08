Estos dos smartphones plegables de Samsung ya no recibirán más actualizaciones de seguridad

Este día tenía que llegar: después de cuatro años en el mercado, la tercera generación de smartphones plegables de Samsung se ha quedado sin soporte por parte de la marca. Esto quiere decir que, a partir de este mes, los Samsung Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3 ya no van a recibir más parches de seguridad de Android.

Los Samsung Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3 se quedan sin actualizaciones de firmware

Como nos confirman desde el medio especializado SamMobile, el gigante surcoreano ha actualizado su listado de dispositivos compatibles con nuevas versiones de firmware eliminado del mismo los Samsung Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3, dos terminales plegables que llegaron al mercado en agosto del año 2021.

Por lo tanto, con la llegada de la actualización de seguridad de septiembre de 2025, estos dos smartphones plegables han llegado al final de su ciclo de soporte después de recibir cuatro actualizaciones de sistema operativo, ya que ambos dispositivos llegaron al mercado con Android 11 y One UI 3.1 y se quedarán con One UI 7 y Android 15, una versión que recibieron a principios de este año.

Eso sí, aun cabe la posibilidad de que los Galaxy Z Fold3 y Galaxy Z Flip3 reciban una nueva actualización de seguridad si el fabricante coreano encuentra una vulnerabilidad crítica que es necesario corregir. Esto es algo que ya sucedió en el año 2022, cuando Samsung se vio obligado a lanzar un parche de seguridad en millones de Galaxy que ya habían llegado al final de su vida útil para solventar un importante fallo de seguridad.

Si todavía tienes un Samsung Galaxy Z Fold3 o un Galaxy Z Flip3 y quieres seguir recibiendo actualizaciones de seguridad puedes, o bien, instalarle una ROM cocinada para seguir recibiendo los próximos parches de seguridad de forma "no oficial" o bien, adquirir uno de los plegables más recientes de la firma coreana, ya que tanto el Galaxy Z Fold7 como los Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE te ofrecen 7 años de actualizaciones Android y de seguridad.