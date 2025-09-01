Estos son los cambios más importantes que han llegado a WhatsApp en los últimos días

Si hubiera una clasificación de la aplicación que más veces se abre a lo largo del día en los teléfonos de los usuarios muy probablemente estaría liderada por WhatsApp. El servicio de mensajería de Meta es un imprescindible a nivel de comunicación y por ello sus desarrolladores no paran de implementar mejoras para ella como lo fue en su momento la posibilidad de resumir los mensajes sin leer.

Y es que, aunque pueda parecer que el servicio ya no tiene mucho margen de actuación o de mejora, lo cierto es que siempre hay cuestiones que se pueden pulir y otras que se pueden instaurar, en especial desde la llegada de la inteligencia artificial también a la app gracias a la integración de Meta AI.

Ayuda a la Escritura y mucho más

Precisamente de la mano de la inteligencia artificial ha llegado una de las nuevas capacidades de WhatsApp que destacan desde la web especializada WA Beta Info y de la que hablamos hace unos días: ayuda para la escritura. Sin duda la función más notable de las que han visto la luz en los últimos días, pero hay más.

Por ejemplo, con la actualización 2.25.24.22 de la beta de WhatsApp para Android salió a la luz la posibilidad que quiere ofrecer la plataforma de buscar en el servicio de mensajería a personas o entidades a través del nombre de usuario, sin necesidad de conocer su número de teléfono. Eso sí, respetando la configuración de privacidad y conservando el cifrado de extremo a extremo de los mensajes. El control acerca de quién puede contactarnos seguirá siendo de cada usuario, que podrá habilitar una clave de nombre de usuario opcional.

Centrando la atención en la aplicación para Android y más concretamente en su versión beta 2.25.24.18 aparecían nuevas opciones de caducidad de los mensajes temporales enviados, entre las que se contemplaba la opción de implementar la validez por una y doce horas, que se sumarían a las posibilidades actuales de un día, siete o noventa días. Más posibilidades para mensajes sensibles pero que también corren el peligro de caducar sin que el receptor llegue a verlos.

Seguimos con la versión beta de WhatsApp para Android 2.25.24.15, en la que los desarrolladores mostraron una posibilidad que de nuevo busca respaldar la seguridad de los usuarios. Esta vez a través de establecer un código de acceso para las copias de seguridad, lo que asegura una mayor discreción para los usuarios y una tranquilidad adicional sobre la protección de sus mensajes. La clave de acceso quedaría almacenada en un gestor de contraseñas y para acceder a ella será necesaria la autenticación del dispositivo, ya sea a través de huella dactilar o reconocimiento facial. Cifrado seguro para las copias de seguridad.

Las novedades en las betas de iOS

Ahora pasamos a las opciones que la beta de WhatsApp ofrece para los usuarios en iOS, que también han recibido novedades durante la última semana. Por ejemplo, con la versión 25.22.83 de WhatsApp para iOS, que llegaba con una nueva función para compartir fotos y vídeos desde la actualización de estado, pero sin tener que entrar a la aplicación de mensajería, sino a través de la ruta de compartir el archivo.

También la versión beta de WhatsApp para iOS 25.23.10.78 contaba con una nueva opción de desaparición para "Acerca de", en la que el usuario puede configurar un temporizador con una extensión máxima de un mes para que las actualizaciones de su perfil decaigan tras alcanzar la fecha estipulada.

En el entorno del sistema operativo de Apple las novedades no se quedan solo en su versión móvil y buena muestra de ello la da la actualización 25.22.79 de WhatsApp para Mac, que ofrece un nuevo modo de filtros en la parte superior de las conversaciones. Una posibilidad que permite organizar las conversaciones y por tanto establecer una prioridad más ágil optimizando la navegación. Los filtros incluyen No leídos, Favoritos y Grupos.

Un número importante de novedades a través de las versiones beta tanto para el sistema operativo de Google como el de Apple que sin duda marcan el camino de lo que será el trabajo de los desarrolladores de WhatsApp en las próximas semanas. Cuestiones de privacidad y seguridad además de más y mejores funciones respaldadas por IA que a buen seguro se instalarán en el día a día de los usuarios.