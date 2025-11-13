Estos son los juegos que llegarán a Apple Arcade el mes que viene, entre ellos uno de los más descargados del mundo

Apple Arcade continúa creciendo mes a mes con la incorporación de nuevos títulos que refuerzan el atractivo del servicio tanto para quienes desean probarlo como para quienes ya disfrutan de su catálogo. Diciembre será especialmente interesante, no solo por la llegada de varias incorporaciones destacadas, sino porque entre ellas se encuentra uno de los juegos más descargados del mundo.

Este título, junto a otros cuatro más, conformará la lista de estrenos que aterrizarán en Apple Arcade durante diciembre. El servicio de juegos en suscripción de Apple ha sumado recientemente producciones de gran prestigio, como el aclamado juego de cartas Balatro o el plataformas Smash Hit. Además, mantiene en su biblioteca clásicos imprescindibles de iOS como Fruit Ninja o Cut the Rope.

Estos son los juegos que llegarán a Apple Arcade en diciembre

Subway Surfers Apple Arcade

Apple Arcade arrancará diciembre por todo lo alto con una nueva versión de Subway Surfers, que se diferenciará de la disponible en el App Store por la ausencia total de publicidad y compras integradas. Desde el próximo 4 de diciembre, los suscriptores podrán disfrutar como nunca de uno de los endless runners más populares del planeta. Para quien no lo conozca, Subway Surfers propone avanzar lo más lejos posible esquivando obstáculos a gran velocidad.

Bob Esponja también hará acto de presencia en Apple Arcade con La caza de la Cangreburguer, un juego de plataformas donde el jugador deberá recolectar monedas, derrotar enemigos y recuperar la icónica fórmula secreta de la Cangreburguer. Un título que combina humor, acción y nostalgia.

Otro de los lanzamientos destacados será PowerWash Simulator, una propuesta relajante en la que tendrás que limpiar distintas estancias con una pistola de agua a presión en el menor tiempo posible. Cuanto más eficiente seas, mayor será tu puntuación. Es ideal para esos momentos en los que buscas desconectar con una experiencia sencilla y satisfactoria.

Además, llegará también uno de los juegos de mazmorras más populares del momento: Cult of the Lamb Arcade Edition. En esta versión adaptada, deberás enfrentarte a oleadas de enemigos mientras forjas tu propio culto en torno a misteriosos profetas. Acción, estilo y un carisma inconfundible.

Finalmente, diciembre traerá también NARUTO: Ultimate Ninja STORM, un título inspirado en el mítico anime que destaca por su espectacular apartado visual y su dinamismo en combate. Si eres seguidor de la saga, seguramente disfrutarás al máximo esta entrega tanto en iPhone como en iPad.