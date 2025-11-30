Un estudio sugiere que la "inequidad temporal" podría ser un obstáculo en la reducción del riesgo de demencia

Durante la última década, la demencia se ha consolidado como uno de los principales retos en salud del siglo XXI, lo que ha impulsado una ola de investigaciones que buscan comprender mejor sus causas, factores de riesgo y las posibilidades reales de prevención. Pero, tradicionalmente, los estudios se habían centrado en los mecanismos biológicos, desde la acumulación de proteínas anómalas en el cerebro hasta la inflamación crónica o la energética, pero recientemente la evidencia ha amplificado el foco hacia un conjunto mucho más amplio y complejo de determinantes.

Son numerosas las investigaciones que revelan que alrededor del 40-45% de los casos de demencia podrían prevenirse si se abordaran factores de riesgo modificables, entre los cuales destacan el sedentarismo, la mala alimentación, el aislamiento social, la pérdida auditiva no tratada, enfermedades cardiovasculares, tabaquismo o falta de estimulación cognitiva. Esto ha llevado a instituciones como la OMS y a múltiples grupos de investigación a insistir en que la demencia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, sino una condición ampliamente influida por el entorno y estilo de vida.

Ahora bien, recientemente, los estudios han comenzado a explorar dimensiones menos evidentes, como el impacto del estrés crónico, la contaminación del aire, los patrones de sueño y la desigualdad socioeconómica. Entre ellas, la del Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable de la UNSW Sydney ha introducido un concepto emergente denominado "inequidad temporal" que se sustenta en la idea de que el tiempo disponible, o ausente, puede determinar la capacidad de una persona para adoptar hábitos protectores.

Según estudios de este tipo, las largas jornadas laborales, la carga de cuidados no remunerados o la precariedad económica no solo afectan al bienestar cotidiano, sino que limitan directamente la posibilidad de prevenir el deterioro cognitivo. El resultado de esto es un panorama de investigación cada vez más multidimensional, donde la biología, el comportamiento, la salud pública y las ciencias sociales convergen para ofrecer una visión más completa del riesgo de demencia.

La salud exigirá "justicia temporal" para reforzar la prevención

De acuerdo con lo publicado por SciTechDaily, la idea de justicia temporal está cobrando fuerza al posicionarse como una nueva dimensión de equidad en salud, frente a lo cual, investigadores de CHeBA (Centre for Healthy Brain Ageing) proponen que, así como se busca una distribución justa de los recursos económicos, también es necesario redistribuir algo igual de crucial: el tiempo.

Medidas como horarios laborales flexibles, derecho a la desconexión digital, políticas de cuidados que no recaigan solo en las mujeres y mejores sistemas de transporte permitirían que más personas dispongan de horas para cuidar su bienestar. Y es que, según expertos, un cerebro sano necesita al menos 10 horas diarias dedicadas a actividades básicas como dormir, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio y mantener vínculos sociales.

Pero, por supuesto, para quienes enfrentan jornadas interminables o múltiples responsabilidades de cuidado, esa meta es sencillamente inalcanzable. Por esto, reconocer el tiempo como un recurso desigual, y diseñar políticas que lo protejan, podría convertirse en una herramienta clave para prevenir la demencia y promover un envejecimiento saludable, según sostienen expertos.