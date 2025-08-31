Evento especial de Apple: todos los productos que podría presentar la firma californiana

Apple ha anunciado oficialmente la fecha de su tradicional evento especial de septiembre en el que la compañía de Cupertino presentará nuevos productos de hardware. El evento tendrá lugar el día 9 de septiembre a las 19:00h (horario peninsular de España) y se celebrará en el Apple Park ante cientos de empleados, desarrolladores y medios.

No obstante, el evento especial de Apple no se producirá en directo sino que se tratará de una presentación de producto previamente filmada. Se emitirá en un gigantesco panel entre los jardines del Apple Park y se retransmitirá en streaming a través de diferentes plataformas.

El foco principal de esta keynote de Apple se centrará en los nuevos teléfonos móviles de la línea iPhone 17 como grandes estrellas, pero la firma californiana tiene deparadas muchas otras sorpresas. A continuación te contamos todos los productos que se podrían presentar en el evento especial de Apple el día 9 de septiembre en base a los últimos rumores que circulan por la red.

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Concepto del iPhone 17 Air Difoosion

El evento especial de Apple acogerá la bienvenida de una amplia variedad de dispositivos de electrónica, empezando por los nuevos modelos de iPhone 17. En teoría, la firma californiana dirigida por Tim Cook presentará un iPhone 17 base con un diseño inspirado en el iPhone 16, un revolucionario iPhone 17 Air ultrafino con un grosor de tan solo 5,5 mm y dos modelos de iPhone 17 Pro con chips A19 Pro y un gran rediseño en su módulo trasero de cámaras. Se esperan mejoras en el apartado fotográfico, nuevos colores y otras muchas innovaciones tecnológicas que pasamos a destacar bajo estas líneas.

Una de las filtraciones más prometedoras de la cadena de suministro de Apple sugería que todos los modelos de la línea iPhone 17 contarían con 12 GB de memoria RAM. En términos de capacidad energética, las dimensiones del iPhone 17 Air impedirán al smartphone contar con una batería de larga duración pero se ha estado especulando con la posibilidad de que los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max vengan equipados con una batería que supere los 5000 mAh por primera vez en la historia del iPhone.

Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 y Apple Watch SE 3

Apple ha lanzado una nueva versión de watchOS 26 Apple

Todo parece apuntar a que Apple también aprovechará su evento especial de septiembre, una vez más, para dar a conocer su siguiente hornada de relojes inteligentes. Según los rumores, la compañía de Cupertino presentará un Apple Watch Series 11, un Apple Watch Ultra 3 y un Apple Watch SE 3.

En principio no se esperan grandes cambios visuales en el diseño de la nueva generación de relojes inteligentes de Apple, pero podrían llegar con otras dimensiones, un grosor más fino, una pantalla de mayor tamaño y otras mejoras en pequeños detalles. Adicionalmente, se espera que los relojes Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3 reciban la bienvenida de nuevas prestaciones de salud como la medición de la presión arterial, novedades de Apple Intelligence y la incorporación de un chip S11.

Lanzamiento de iOS 26 y otras actualizaciones de software

7 novedades muy chulas de iOS 26 que tienes que probar en tu iPhone Sergio Ortiz Difoosion

Como viene sucediendo año tras año desde hace más de una década, tras la presentación oficial de su nueva camada de teléfonos inteligentes Apple brindará a los usuarios de su ecosistema el lanzamiento de las versiones Release Candidate (RC) de iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 y tvOS 26. Estas versiones de software ya están listas para el usuario final y darán paso al final de la fase beta.

Las nuevas actualizaciones de software de Apple aterrizan en iPhone, iPad, Mac y otros dispositivos con un gran rediseño de su interfaz de usuario con el material Liquid Glass incorporando nuevas animaciones, transiciones, efectos de vidrio, una mayor translucencia y menús más dinámicos y minimalistas. Además, se han incorporado muchas otras novedades técnicas como los filtros de llamadas para números de teléfono desconocidos en iPhone, un asistente de inteligencia artificial para entrenar con el Apple Watch o la llegada de la aplicación Teléfono al Mac, entre otros.

One more thing: AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 podrían retrasarse a 2026 Unplash

Finalmente —aunque esto no implica que Apple no tenga más ases reservados bajo la manga— la gran afluencia de rumores y de filtraciones relacionados con los AirPods Pro de tercera generación sugiere que los auriculares inalámbricos también podrían ser presentados en el evento especial del Apple Park el día 9 de septiembre.

Además, su entrada en escena se lleva rumoreando desde el mes de marzo de este año 2025, por lo que existen muchas probabilidades de que Apple presente este producto en la keynote. Todo indica a que podrían llegar al mercado con un estuche de carga con menores dimensiones que reemplazará el botón físico por controles táctiles o hápticos y nuevas funciones de audio.

Desde La Razón realizaremos una amplia cobertura del evento especial de Apple el martes, día 9 de septiembre, para ofrecerte toda la información disponible entorno a la presentación de los nuevos productos de hardware de Apple. ¡Te esperamos!