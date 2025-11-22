Un evento que podría destruir completamente la economía de España podría suceder antes de que termine el siglo según un científico

La economía española ha descansado durante décadas sobre un pilar que, al menos en apariencia, pareciera no fallar: el tursimo. Y es que de hecho en los años más difíciles, atravesados por crisis financieras, recesiones globales y tensiones geopolíticas, este sector ha funcionado como un salvavidas económico hasta el punto de que España ha llegado a liderar rankings internacionales de destinos más visitados, lo que se ha explicado en buena medida con una imagen muy reconocible para todos: kilómetros de costa, playas llenas de vida y un clima que cada año llama más y más visitantes de todo el mundo.

Ahora bien, más allá de ser solamente un paisaje idílico, es un propulsor económico colosal, pues genera empleo, lo que impulsa a cientos de ciudades costeras y sostiene industrias enteras que dependen directa o indirectamente del turismo. Dicho en otras palabras, las playas son un fábrica de ingresos, en términos económicos, claramente. No oobstante, este recurso que tendemos a observar como inagitable, podría desaparecer antes de que termine este siglo.

Las advertencias llegan de la comunidad científica internacional, y no con tono alarmista, sino como una conclusión de décadas de investigación. De hecho, uno de los avisos más contundentes lo ha dado el científico marino Omar Defeo, profesor de la universidad de la República, en Uruguay, quien afirma que casi la mitad de las playas del planeta podrían desaparecer hacia finales de siglo. Esta afirmación no solo describe un escenario ambiental grave: apunta directamente al núcleo económico de países como España.

Defeo explica que las playas forman parte de un sistema costero delicadamente conectado, en tanto la duna, la franja de arena y la zona smergida funcionan como un engranaje que se alimenta a sí mismo. De esta manera, cuando la urbanización destruye alguna de sus partes, el equilibrio se rompe, lo que sumado con el cambio climático que acelera crecimiento del nivel del mar, genera que todo el sistema empiece a retroceder.

La pérdida económica y ambiental sería colosal, pero aún hay esperanza

Esto no se trata de un fenómeno aislado, puesto que investigaciones globales apuntan a que una de cada cinco playas del mundo ya presenta signospreocupantes de erosión severa. Aunque las causas varían, el resultado es similar: la línea de costa retrocede, lo que a escala nacional podría tener consecuencias devastadoras.

Para España, donde las playas no solo forman parte de la identidad cultural, sino también de su estructura económica, este escenario supone un riesgo enorme, y es que el turismo costero mueve miles de millones cada año al alimenar cadenas hoteleras, pequeños negocios, servicios, transporte, gastronomía, actividades recreativas y empleos de temporada que sostienen miles de familias.

Es más, una parte importante del crecimiento económico reciente se ha apoyado precisamente en la recuperación del turismo tras la pandemia y se ha hecho sobre todo por los destinos de sol y playa. Por esto, si estas playas desaparecen, el impacto sería mucho más que la pérdida del paisaje; se trataría de de un golpe directo a uno de los motores económicos del país.

Finalmente, el mensaje de los investigadores es claro en relación con el riesgo al que se enfrentan los ecosistemas costeros, y también advierten que la ventana para actuar es estrecha. Sin embargo, no todo se queda en las malas noticias, las esperanzas estarían puestas en la gestión y conservación: al reducir la presión urbanística, los sistemas costeros pueden recuperarse, por lo que España aún estaría a tiempo de anticiparse y evitar la posible catástrofe financiera y ambiental que esto supondría.