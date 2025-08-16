Recomendación
Ni 'Fallout' ni 'The Last of Us': esta es la mejor serie de ciencia ficción de la década
Netflix cuenta entre su catálogo con una serie de ciencia ficción ya terminada que hará las delicias de los amantes de los viajes en el tiempo
Bienaventurados los amantes de la ciencia ficción y las series pues durante la última década muchas han sido las que nos han llamado la atención y hemos podido disfrutar ya, contando además varias de las mismas con unos niveles de calidad, tanto a nivel de historia como técnicos, altísimos e impensables hace tan solo unos pocos años.
Fallout, The Last of Us, Tales from the Loop o Severance son algunos de los mejores ejemplos, aunque mezclen la ciencia ficción más pura con algunos otros elementos como el terror o la distopía, pero, al menos en mi caso particular, ha habido otra que me logró conquistar irremediablemente y que devoré en apenas unos días cuando la descubrí.
Vaivenes temporales
Y es que Dark, disponible en exclusiva en Netflix, tiene un no sé qué que qué se yo, una magia que combina una narrativa compleja, personajes profundos y una atmósfera inquietante que la eleva por encima de sus competidoras.
Estrenada en 2017 y concluida en 2020 tras tres temporadas, esta serie alemana creada por Baran bo Odar y Jantje Friese redefine el género de la ciencia ficción con su intrincado puzzle de viajes en el tiempo, bucles temporales y realidades interconectadas. Ambientada en el pequeño pueblo de Winden, Dark sigue a varias familias cuyas vidas se entrelazan a través de generaciones, desentrañando secretos que desafían la lógica y el destino.
Lo que la hace especial
A diferencia de Fallout, que brilla por su humor postapocalíptico, o The Last of Us, con su enfoque en la supervivencia y el vínculo humano, Dark apuesta por un tono más filosófico, explorando cuestiones como el libre albedrío, el sacrificio y la inevitabilidad. Cada episodio es una pieza de un rompecabezas que exige atención, pero recompensa con giros que no solo sorprenden, sino que recontextualizan todo lo visto previamente.
Técnicamente, Dark es impecable: su cinematografía sombría, la banda sonora evocadora de Ben Frost y la dirección meticulosa crean una experiencia inmersiva. Los actores, desde Louis Hofmann hasta Karoline Eichhorn, entregan interpretaciones que dan vida a personajes atrapados en un ciclo de tragedia, y a diferencia de otras series que pueden perderse en su propia ambición, Dark cierra su historia de manera satisfactoria, o lo que es lo mismo, sin cabos sueltos.
