Ni 'Fallout' ni 'The Last of Us': esta es la mejor serie de ciencia ficción de la década

Bienaventurados los amantes de la ciencia ficción y las series pues durante la última década muchas han sido las que nos han llamado la atención y hemos podido disfrutar ya, contando además varias de las mismas con unos niveles de calidad, tanto a nivel de historia como técnicos, altísimos e impensables hace tan solo unos pocos años.

Fallout, The Last of Us, Tales from the Loop o Severance son algunos de los mejores ejemplos, aunque mezclen la ciencia ficción más pura con algunos otros elementos como el terror o la distopía, pero, al menos en mi caso particular, ha habido otra que me logró conquistar irremediablemente y que devoré en apenas unos días cuando la descubrí.

Vaivenes temporales

Y es que Dark, disponible en exclusiva en Netflix, tiene un no sé qué que qué se yo, una magia que combina una narrativa compleja, personajes profundos y una atmósfera inquietante que la eleva por encima de sus competidoras.

Estrenada en 2017 y concluida en 2020 tras tres temporadas, esta serie alemana creada por Baran bo Odar y Jantje Friese redefine el género de la ciencia ficción con su intrincado puzzle de viajes en el tiempo, bucles temporales y realidades interconectadas. Ambientada en el pequeño pueblo de Winden, Dark sigue a varias familias cuyas vidas se entrelazan a través de generaciones, desentrañando secretos que desafían la lógica y el destino.

Lo que la hace especial

A diferencia de Fallout, que brilla por su humor postapocalíptico, o The Last of Us, con su enfoque en la supervivencia y el vínculo humano, Dark apuesta por un tono más filosófico, explorando cuestiones como el libre albedrío, el sacrificio y la inevitabilidad. Cada episodio es una pieza de un rompecabezas que exige atención, pero recompensa con giros que no solo sorprenden, sino que recontextualizan todo lo visto previamente.

Técnicamente, Dark es impecable: su cinematografía sombría, la banda sonora evocadora de Ben Frost y la dirección meticulosa crean una experiencia inmersiva. Los actores, desde Louis Hofmann hasta Karoline Eichhorn, entregan interpretaciones que dan vida a personajes atrapados en un ciclo de tragedia, y a diferencia de otras series que pueden perderse en su propia ambición, Dark cierra su historia de manera satisfactoria, o lo que es lo mismo, sin cabos sueltos.