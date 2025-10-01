Fans de Taylor Swift, alegraos: 'The Official Release Party of a Showgirl' llega a España pero de manera sumamente acotada

El universo de Taylor Swift no para de expandirse y, justo cuando pensábamos que su nuevo álbum iba a ser el gran bombazo de octubre, la cantante ha decidido llevar la fiesta a la gran pantalla; y además a un centenar de países, entre los que por fortuna se encuentra el nuestro.

Si eres de los que ya has preguardado tracks en Spotify o estás planeando outfits con brillos y plumas, te queden o no igual que a tu cantante favorita, toma nota y prepárate porque el 3 de octubre de 2025 marcará un antes y un después en la era Swift.

Una celebración por y para los fans

Pero Swift no se conforma con que sus fans vivan el álbum solo en plataformas digitales o formatos físicos (cada vez más en desuso, tristemente): ha ideado una celebración especial para llevar esa experiencia al cine. Y así nace The Official Release Party of a Showgirl, un evento cinematográfico exclusivo que fusiona lo mejor del mundo de los documentales y de los videoclips.

Se trata de una película de 89 minutos que no aspira a ser un concierto tradicional, no es un registro de directo, sino una fiesta íntima para la pantalla grande. El evento incluye el estreno mundial del videoclip de The Fate of Ophelia, material detrás de las escenas del rodaje, versiones líricas animadas de varias canciones y reflexiones personales inéditas de Taylor sobre las inspiraciones detrás de las letras.

Qué días podremos verlo

La proyección de este evento especial está programada para un fin de semana muy concreto: del 3 al 5 de octubre de 2025. Cadenas como Cinesa, Yelmo, Kinépolis, Ocine y mk2 ya han puesto a la venta las entradas, pero también salas más modestas han decidido no perderse la fiesta de Taylor Swift.

La producción se ha tratado como una película más y tendrá varios pases durante el sábado y el domingo, con el viernes albergando un único pase nocturno en la mayoría de cines.

Su nuevo álbum como colofón

El álbum que celebra este evento, The Life of a Showgirl, es el duodécimo de Swift y sale el mismo 3 de octubre. Grabado en secreto durante The Eras Tour de 2024, es un disco pop-glam con 13 temas que destilan teatralidad y una fuerte carga sentimental, desde el single The Fate of Ophelia hasta joyas como Elizabeth Taylor o Eldest Daughter. Ya es el álbum más preguardadoen Spotify, lo que nos deja claro la expectación que ha levantado, con millones en preventas.