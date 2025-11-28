La fibra más barata y rápida de DIGI se expande a la España rural

DIGI ofrece fibra de 500 Mb por 10 euros, pero también 750 Mb por 15, 1 Gb por 20 y hasta 10 Gb por 25. Son tarifas con una relación velocidad/precio espectaculares, de las mejores tarifas de fibra que puedes contratar, pero que tienen un problema: no están disponibles en gran parte de España, ya que principalmente pueden contratarse en los núcleos urbanos.

Sin embargo, próximamente estarán disponibles en pueblos y localidades de la España rural donde antes no podían contratarse. Esto se debe a un acuerdo de DIGI con mayoristas de redes neutras, como son Rede Aberta (Galicia) y Asteo (Castilla y León/Extremadura).

La Fibra Smart de DIGI llega a más lugares

Fibra Smart nació como la red de fibra propia de DIGI. Al ser propia, la operadora podía ofrecerla a sus clientes particulares a precios ridículos, por lo que aquellos que viviesen en zonas donde estaba desplegada, se beneficiarían de estos precios.

Si bien DIGI vendió su red de fibra propia (Fibra Smart) a Onivia en abril de 2024, acordó un trato con esta operadora mayorista. Mediante dicho trato, podía seguir empleando estas redes, ahora en manos de Onivia, a un precio de alquiler muy bajo. Ello permitía a DIGI continuar ofreciendo a sus clientes, y potenciales clientes, precios bajos. En la web de DIGI pueden encontrarse sus tarifas Fibra Smart.

No obstante, había un problema: Fibra Smart no llegaba a toda España, sino que se centraba en los núcleos urbanos. Debido a ello, aquellas personas que residiesen en zonas de la España alejadas de estos núcleos tenían muy difícil contratarla.

Ahora, mediante los acuerdos de DIGI con Rede Aberta y Asteo, esta última según Banda Ancha, llegará a más lugares. Ambas son compañías de redes neutras, o sea, que alquilan sus redes a otras operadoras para que estas puedan prestar servicio a clientes de la zona, al estilo de los mayoristas. La primera ofrece cobertura para 300.000 viviendas, mientras que la segunda está desplegando su fibra a más de 500 poblaciones entre Castilla y León y Extremadura.

Clientes de Rede Aberta, según su web Rede Aberta

En definitiva, todo apunta a que próximamente, aunque se desconocen las fechas y condiciones de los acuerdos, muchas personas que residan en zonas rurales de Castilla y León, Extremadura y Galicia podrán contratar la fibra barata de gran velocidad de DIGI.