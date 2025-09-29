Fiesta en Apple: Tim Cook premia a sus empleados con tres días libres extra tras el éxito de ventas del iPhone 17

Tras el lanzamiento de la serie iPhone 17, el CEO de Apple, Tim Cook, ha enviado un memorando a sus empleados, una tradición que inició el cofundador de la compañía, Steve Jobs, con el fin de informar sobre cómo han ido las ventas de los nuevos productos. Y este año, en especial, ha sido un lanzamiento muy exitoso.

De hecho, el estreno de la serie iPhone 17 ha tenido tan buenos resultados que Tim Cook ha concedido tres días extra de vacaciones durante la semana de Acción de Gracias como muestra de agradecimiento por el esfuerzo de los empleados durante estos días. Así lo revela la última entrega del boletín semanal Power On del analista Mark Gurman, de Bloomberg.

Un iPhone 17 que ha superado todas las expectativas

Y no solo ha ido bien el lanzamiento de la serie iPhone 17, sino que ha superado todas las expectativas que tenía Apple, lo que habría llevado a aumentar la producción diaria, especialmente del modelo base, que por primera vez incluye pantalla ProMotion y Always-On Display. Eso, sumado al nuevo modelo Air y a los cambios introducidos en los modelos Pro, ha hecho que el lanzamiento sea especialmente satisfactorio.

Además, el iPhone 17 ha ampliado sus opciones de almacenamiento, algo que también ha favorecido su adopción al mantener el precio. En el memorando enviado, Tim Cook también afirma estar muy orgulloso del impacto que Apple ha generado con este lanzamiento.

"No podría estar más orgulloso del impacto que estamos teniendo en nuestros clientes y de las oportunidades que estamos creando para nuestros increíbles desarrolladores y para el mundo", comenta el directivo de Apple en la carta. "En reconocimiento a vuestro trabajo excepcional, me complace anunciar que todos recibiréis tres días libres adicionales para descansar y pasar tiempo con vuestros seres queridos", comenta.

Como en años pasados, el CEO de Apple le cede a todos los empleados de la empresa una semana de vacaciones coincidiendo con el Día de Acción de Gracias: "En Estados Unidos, la mayoría de los equipos tendrá libre de lunes a miércoles antes de Acción de Gracias. Los equipos de Retail, AppleCare y los equipos internacionales podrán usar sus días más adelante. Como sabéis, este descanso adicional no es algo que demos por hecho, pero este año está más que merecido a la vista de vuestros impresionantes logros y del rendimiento de la compañía", finaliza Cook.

Pero este lanzamiento también está teniendo su parte de polémica. Son muchos los usuarios los que reportan que tienen problemas con la conexión Wi-Fi, un bug que parece estar causado por el Apple Watch, aunque no se sabe con total seguridad. Por otro lado, los modelos Pro parece que se están arañando con facilidad en algunos casos, pero Apple ya ha respondido al bautizado como "Scratchgate" recientemente.