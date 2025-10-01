Filtración en Apple: Un youtuber ruso se adelanta semanas a la presentación del iPad Pro M5

Tras el lanzamiento de los nuevos iPhone, Apple suele presentar los iPad y Mac de nueva generación entre los meses de octubre y noviembre, y parece que este año no será una excepción. Recientemente, se ha publicado un unboxing del nuevo iPad Pro M5 en un canal ruso de YouTube, a cargo de la misma persona que consiguió el MacBook Pro M4 antes de su presentación.

A simple vista, podría parecer que se trata del actual iPad Pro con chip M4, pero durante el vídeo se demuestra que no es así, mostrando las pruebas de rendimiento que evidencian la potencia del nuevo chip M5 en sus dos versiones. No se sabe con exactitud cómo ha conseguido estas unidades con tanta antelación, aunque en la ocasión anterior se especuló con la posibilidad de que procediera de alguna de las fábricas.

Sin cambios por fuera: el iPad Pro M5 solo se renovará por dentro

El youtuber ruso Wylsacom ha filtrado por completo el nuevo iPad Pro con chip M5 YouTube

Según el youtuber, la unidad que posee es un iPad Pro M5 con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, igualando en este último aspecto a los iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro. Además, muestra también un modelo con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, y confirma que las versiones de 1 TB y 2 TB contarán con 16 GB de RAM. Estos aumentos tienen todo el sentido del mundo teniendo en cuenta las exigencias de iPadOS 26 y de Apple Intelligence.

Los nuevos iPad Pro con procesador M5 llegarán con iPadOS 26 instalado, en lugar de iPadOS 26.0.1, una de las actualizaciones más recientes que se han lanzado, algo que también encaja con los plazos. En cuanto al diseño, no aparece el nombre del dispositivo en la parte trasera y su construcción parece ligeramente más compacta que la del modelo actual. Por otro lado, el chip M5, que aún no ha sido anunciado oficialmente, sería un 10 % más rápido en single core y hasta un 15 % más rápido en multi core.

La caja del nuevo iPad Pro M5 será prácticamente idéntica a la del modelo actual, un detalle que ha generado dudas sobre la veracidad del vídeo. Sin embargo, ocurrió lo mismo el año pasado cuando se mostró el MacBook Pro con chip M4 antes de que Apple lo anunciase oficialmente durante el evento nocturno Scary Fast de octubre.

El iPad Pro M5 es uno de los dispositivos más esperados para este mes de octubre o noviembre, y la aparición de este vídeo no hace más que confirmar que su lanzamiento está muy cerca, ya que su producción estaría en marcha. Ahora solo queda esperar a que la compañía se pronuncie, ya sea mediante una nota de prensa o un evento, en el que también podríamos ver los nuevos MacBook Pro o el renovado Apple TV 4K con Apple Intelligence.