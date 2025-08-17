Filtración masiva de Apple: los dispositivos que presentará en lo que resta de 2025

Actualmente, Apple se encuentra en uno de los puntos más importantes del año. Es un momento clave para la firma de Cupertino que, durante el próximo mes de septiembre, presentará su nueva generación de teléfonos móviles. Pero todo parece indicar que la compañía fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak introducirá muchos más productos de hardware en el mercado en lo que resta de año y en los primeros meses de 2026.

Por lo general los rumores sobre temas tecnológicos suelen proceder de los trabajadores de los proveedores de la cadena de suministro de cada fabricante, o incluso de algún insider con información privilegiada, pero esta vez ha sido Apple la que ha filtrado por error un código interno con datos muy sensibles.

Todos los dispositivos que Apple va a presentar

Apple ha filtrado una información accidentalmente que, a través de MacRumors, ha permitido desentrañar los identificadores de productos de hardware que se presentarán en lo que queda de año y en las primeras etapas de 2026.

Nuevo Apple TV: la pequeña cajita mágica de streaming y apps de Apple recibirá la bienvenida de un procesador A17 Pro muy superior al chip A15 Bionic y con nuevas funciones de inteligencia artificial.

la pequeña cajita mágica de streaming y apps de Apple recibirá la bienvenida de un procesador A17 Pro muy superior al chip A15 Bionic y con nuevas funciones de inteligencia artificial. Nuevo HomePod mini: Apple trabaja en un altavoz inteligente con un procesador de la serie S más avanzado.

Apple trabaja en un altavoz inteligente con un procesador de la serie S más avanzado. Nuevo iPad con chip A18: el iPad de 12ª generación contará con soporte para Apple Intelligence y se lanzará en la primavera de 2026.

el iPad de 12ª generación contará con soporte para Apple Intelligence y se lanzará en la primavera de 2026. Nuevo iPad mini: este modelo de iPad vendrá equipado con un chip A19 Pro.

este modelo de iPad vendrá equipado con un chip A19 Pro. Apple Studio Display 2: el monitor ha sido descubierto bajo la referencia J427.

el monitor ha sido descubierto bajo la referencia J427. Apple Vision Pro con chip M5: el headset de realidad mixta de segunda generación podría aterrizar en 2026.

el headset de realidad mixta de segunda generación podría aterrizar en 2026. Serie Apple Watch 2025: los procesadores de los Apple Watch de este año tendrán una estructura T8310 similar a la de los modelos actuales.

Quizá lo más interesante de la filtración reside en la llegada del monitor Apple Studio Display 2, un equipo muy esperado por parte de los usuarios del ecosistema de Apple. Por otro lado, también llama la atención ver cómo Apple ya está inmersa en el desarrollo de un iPad con chip A18 para ofrecer soporte para Apple Intelligence después de lanzar un iPad de 11ª generación sin apenas grandes cambios.

Apple también presentará su línea de productos iPhone 17 con un nuevo y revolucionario iPhone 17 Air que apunta a ser el smartphone más fino de la historia.

Es reseñable mencionar que muchos fabricantes sondean el mercado a través de filtraciones de este tipo. En este caso desde MacRumors aseguran que la información ha sido obtenida por un error accidental de Apple. Por otro lado, resulta imperativo añadir que la firma californiana también está trabajando en el desarrollo de una pantalla inteligente para competir con productos como el Amazon Echo Show.