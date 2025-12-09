Fin a las esperas a ciegas: los autobuses interurbanos de Madrid ya ofrecen datos en tiempo real en Google Maps

Los usuarios del transporte público de la Comunidad de Madrid están de enhorabuena. El Consorcio Regional de Transporte (CRTM) ha anunciado una de esas características que llegan para hacer más sencilla la relación entre desplazamiento y usuarios con la implementación de una nueva mejora en materia de información.

Habida cuenta de la cantidad de ciudadanos que día a día hacen uso del servicio interurbano de autobuses el hecho de procurar mayor información a través de perfeccionar el ámbito de la digitalización es una de esas áreas de preocupación y en la que los avances facilitan la organización de quienes se suben a la movilidad sostenible.

Ahora, los usuarios de la red de autobuses interurbanos de Madrid tendrán a su alcance información actualizada en tiempo real acerca del recorrido y la distancia hasta su parada de la línea de transporte que necesiten. Todo ello a través de la aplicación de Google Maps, muy enfocada en los últimos tiempos en adoptar novedades que facilitan los desplazamientos, de tal modo que será algo al alcance de todos los usuarios.

Información en tiempo real vía Google Maps

Fue el propio Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a través de Pablo Rodríguez Sardinero, su Director Gerente, quien anunció el pasado 5 de diciembre esta nueva funcionalidad que llega con el objetivo de agilizar la organización de los madrileños y la transparencia a la hora de ubicar los tiempos de recorrido de los autobuses interurbanos.

Ahora, saber en tiempo real cuál será la hora de llegada del autobús interurbano esperado a la parada será tan sencillo como acceder a Google Maps, activar la capa del transporte público y al pinchar sobre dicho icono aparecerá cuáles son las líneas y, además, en tiempo real, dónde se encuentra ese autobús que ha de llegar al destino del pasajero.

Entre los usuarios que ya pueden disfrutar de la ventaja de esta nueva función informativa están los vecinos de los municipios del sur de la región como Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio.

Por supuesto, este es solo un primer paso, dado que la medida adoptada por el Consorcio Regional de Transportes tiene como objetivo llegar en los próximos meses al resto de rincones de la Comunidad de Madrid, haciendo que de ese modo esta nueva herramienta informativa sea de fácil consulta para todos los usuarios del servicio de autobús interurbano madrileño.

Con una población acostumbrada a pasar momentos de espera con el teléfono móvil en la mano, el hecho de contar con este nuevo sistema de información en tiempo real de la llegada del colectivo supone un nuevo avance y una muestra más de que acercar la información a la palma de la mano de los usuarios es un punto importante para las administraciones.