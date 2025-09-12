Football Manager 26 llega en noviembre a PC y Mac con la Premier League y el debut del fútbol femenino

Football Manager 26 ya tiene fecha de lanzamiento: el 4 de noviembre. La mítica saga de Sports Interactive y SEGA promete revolucionar la gestión futbolística con una experiencia más realista que nunca. Será el primer título desarrollado con el motor Unity, lo que permitirá llevar la emoción de los banquillos a otro nivel.

El nuevo juego no solo apuesta por gráficos mejorados, también ofrece un espectáculo más dramático en cada encuentro gracias a animaciones volumétricas extraídas de partidos reales. Además, llega con una de las novedades más esperadas: la integración del fútbol femenino, que formará parte de un único ecosistema competitivo con torneos y ligas licenciadas.

Una nueva era para Football Manager

FM26 incluye una licencia completa de la Premier League, ofreciendo un realismo inédito en esta franquicia. También se ha rediseñado la interfaz, ahora más intuitiva y profunda, ideal tanto para nuevos jugadores como para veteranos. Se han potenciado áreas clave como las tácticas, el ojeo y el mercado de fichajes.

Las partidas guardadas de FM23 y FM24 serán compatibles desde el primer día, garantizando que los managers puedan continuar su legado sin interrupciones. El estreno se completará con varias ediciones: Football Manager 26 Console llegará a Xbox y PlayStation 5, mientras que la versión Touch volverá a Nintendo Switch el 4 de diciembre.

En móviles también habrá novedades, con FM26 Mobile disponible en exclusiva a través de Netflix. Aunque no incorpora el motor Unity, esta edición será la primera en ofrecer compatibilidad con partidas guardadas, mezclando un estilo retro ochentero con nuevas funciones adaptadas a las necesidades de los usuarios.

Los jugadores ya pueden reservar Football Manager 26 con un 10 % de descuento y acceso anticipado en PC y Mac. Aproximadamente dos semanas antes del lanzamiento, se podrá empezar la aventura en Steam y Epic, con la garantía de que esas partidas continuarán sin problemas en la versión final del juego.