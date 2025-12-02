La fotografía y el rendimiento toman protagonismo con el nuevo lanzamiento de realme: el GT 8 Pro está disponible desde hoy mismo en España

A mediados del mes de noviembre realme levantó en China el telón que escondía el que está llamado a ser su nuevo flagship Premium, el realme GT 8 Pro. Las características y el diseño no hicieron más que aumentar las ganas de contar con él en el mercado español y la firma hizo oficial escasos días después la fecha escogida para la puesta de largo en España: el 2 de diciembre.

Ese día ha llegado y ya es oficial la presencia del nuevo realme GT 8 Pro en el mercado español, que además llega con un atractivo descuento de lanzamiento de 100 euros que estará vigente hasta el próximo 6 de enero y que hace que los precios partan de los 899 euros para la configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, mientras que la superior de16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna será de 1.099 euros en sus primeros días en el mercado.

Un dispositivo que impacta para bien con una configuración rompedora tanto en el apartado estético, en el que llega en dos colores, Diary White y Urban Blue, como en el de la fotografía, donde el toque urbano y callejero aspira a ser protagonista, así como en lo que se refiere a la potencia.

Colaboración fotográfica con RICOH

Módulos intercambiables para su cámara, ejecutada en colaboración con RICOH y con cinco tonalidades clásicas del fabricante de cámaras compactas tradicionales, potencia máxima merced al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 120W para que todas esas bondades que promete el realme GT 8 Pro se puedan disfrutar de principio a fin del día sin que el indicador de carga sea nunca un enemigo.

Sin duda el primer aspecto que llama la atención en el realme GT 8 Pro es su capacidad fotográfica tanto por fuera como por dentro. El módulo de cámaras intercambiables busca dotar al dispositivo de una personalidad propia y distinta, algo a lo que ayuda la configuración interna de las lentes. Para ella, la colaboración fraguada durante cuatro años con RICOH GR promete según la propia realme convertir a este GT 8 Pro en el “mejor dispositivo para fotografía callejera”.

La personalidad toma protagonismo con los módulos de cámara intercambiables del GT 8 Pro realme

La cámara principal monta un sensor Sony IMX906 de 50 MP de tamaño 1/1,56" con apertura focal 1.8 para un conjunto de cámaras en el que el realme ha incluido también el primer teleobjetivo Ultra Clarity de 200 MP de su segmento. El apartado de los retratos y las fotos grupales o de entornos urbanos también serán capturados a la perfección con la cámara ultra gran angular mejorada de 50 MP. El vídeo tampoco se queda atrás, con una configuración de grabación Dolby Vision 4K 120 fps, resolución ultraalta 8K 30 fps y formato Log 10 bits en 4K 120 fps.

En ese universo fotográfico que realme quiere encumbrar a través de la colaboración con RICOH el usuario tendrá a su alcance cinco tonos clásicos que emulan la estética analógica que caracterizó a las cámaras RICOH GR4: Standard, Positive, Negative, Monotone y High-Contrast Black & White. Por si eso fuera poco, el algoritmo Super QPD Snap que dirige el modo Snap Focus permite disparar fotografías casi en el acto para que ningún instante se esfume sin ser capturado por las cámaras del nuevo realme GT 8 Pro.

Puesta de largo del nuevo realme GT 8 Pro Esteban García

El núcleo del realme GT 8 Pro es el Snapdragon 8 Elite Gen 5

El corazón que mueve al nuevo buque insignia de realme es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm fabricado en 3 nanómetros por TSMCy con una CPU de ocho núcleos que alcanza hasta 4,6 GHz y una GPU Adreno 840 a 1200 MHz, por lo que sus capacidades quedan fuera de toda duda. Una configuración que aspira a mejorar, según indica realme, en un 20% el rendimiento y en un 35% la eficiencia energética. Además, llega acompañado del chip Hyper Vision+ AI para gráficos de precisión avanzada y optimización inteligente.

De cara a esa eficiencia energética hay otra protagonista de relevancia en la configuración del nuevo realme GT 8 Pro, que es su batería Titan. Con una capacidad de 7.000 mAh y un estándar de carga rápida de 120W por cable y de 50W mediante carga inalámbrica prometen una autonomía a la altura de los mejores.

La pantalla de este nuevo terminal de realme llega a las 6,79 pulgadas con resolución 2K, con una tasa de refresco de hasta 144 hercios denominada HyperGlow y con un increíble brillo máximo pico de 7.000 nits y un brillo máximo general de 2.000 nits, que contarán con la ayuda de la tecnología AI Gaming Super Frame para aquellos que apuestan por el entretenimiento en forma de videojuego en su terminal.

El software del nuevo realme GT 8 Pro llega con realme UI 7.0 basada en Android 16 en la que la personalización toma protagonismo con la interfaz "Light Glass", con transparencias, efectos de profundidad y colores sutiles y que tendrá la ayuda inestimable de funcionalidades de inteligencia artificial a través del sistema de resumen de notificaciones AI Notify Brief y de cara a cuestiones fotográficas con la función AI Framing Master.

Colaboración especial con Aston Martin

Por si fuera poco, el realme GT 8 Pro ha llegado acompañado de un lanzamiento en colaboración con el equipo de fórmula 1 Aston Martin Aramco F1®: el realme GT 8 Pro Dream Edition aspira a conquistar a los amantes del mundo del motor con una estética que recrea los colores del monoplaza que pilota Fernando Alonso.

La estética única de la colaboración de realme y Aston Martin realme

Con esta edición especial y con la oferta especial de lanzamiento vigente hasta el 6 de enero, la configuración de precios del lanzamiento del nuevo realme GT 8 Pro en España queda configurada de la siguiente manera:

realme GT 8 Pro 12/256 GB: 899 euros precio de lanzamiento y 999 euros precio definitivo

realme GT 8 Pro 16/512 GB: 1.099 euros oferta de lanzamiento y 1.199 euros precio definitivo

realme GT 8 Pro Dream Edition: 16/512 GB: 1.199 euros

La apuesta de realme por la fotografía, la potencia y el apartado estético aspiran a convertir al nuevo realme GT 8 Pro que hoy sale al mercado español en uno de los referentes de los próximos meses y en uno de esos terminales que llamen la atención del público al verlo en la mano de sus dueños.