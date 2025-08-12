La función estrella de los móviles HUAWEI se dispara un 1.000%: así se convirtió la conexión por satélite en un salvavidas

A finales de julio, unas lluvias torrenciales azotaron Pekín, provocando graves inundaciones, cortes de energía y, como suele ocurrir en estos desastres, la caída de las redes de comunicación terrestre. En medio del caos, miles de personas se encontraron aisladas, incapaces de contactar con sus familiares o con los servicios de emergencia a través de sus teléfonos móviles, cuyas redes de cobertura habían dejado de funcionar.

En este escenario crítico, los usuarios de smartphones de HUAWEI contaban con un as en la manga: la comunicación por satélite. Y los datos demuestran que no dudaron en usarla. Según reveló Li Xiaolong, CTO de la división de consumo de HUAWEI, durante los días 28 y 29 de julio, coincidiendo con el pico de las lluvias, el uso de la función de comunicación por satélite en sus móviles se multiplicó por 10, lo que equivale a un aumento del 1.000% respecto a un día normal.

Gracias a esta tecnología, que permite a los teléfonos de la marca conectarse directamente a los satélites para enviar mensajes o realizar llamadas sin depender de las antenas terrestres, los usuarios afectados pudieron contactar con sus familiares y seres queridos sin ningún problema, convirtiendo lo que para muchos es una simple curiosidad técnica en una función de emergencia de vital importancia.

Una tecnología que ha evolucionado a pasos agigantados

HUAWEI lleva años apostando por la conectividad por satélite como uno de sus grandes factores diferenciales. Lo que empezó en el Mate 50 Pro como una función para enviar mensajes de emergencia unidireccionales, ha evolucionado a un ritmo vertiginoso.

Las generaciones posteriores introdujeron los mensajes bidireccionales y, finalmente, las llamadas por satélite, un hito que desmarcaba por completo a HUAWEI del resto de la industria. Con la última serie Pura 70, la compañía fue un paso más allá, permitiendo incluso el envío de imágenes a través de la red satelital.

Este incidente en Pekín ha servido como la prueba de fuego definitiva para esta tecnología, demostrando su valor en el mundo real. En situaciones de emergencia, cuando las redes convencionales colapsan, la conexión por satélite de los móviles de HUAWEI ha demostrado no ser un simple extra, sino una bendición que puede salvar vidas.