Gemini, la apuesta de Apple para revolucionar Siri y su próximo buscador con IA

Pese a que Apple habría hecho muchas pruebas con ChatGPT y Claude para potenciar la nueva versión de Siri que lanzaría en 2026, parece que Google Gemini es la inteligencia artificial que tiene más posibilidades de convertirse en el cerebro del futuro asistente de los dispositivos de Apple. Y no solo de dicho asistente, también de una nueva herramienta de búsqueda.

Que Google y Apple sean rivales no quiere decir que no puedan llegar a acuerdos. De hecho, recientemente se ha concluido que su pacto para que Google sea el buscador predeterminado de Safarino es ilegal, y estarían en conversaciones para convertir a Gemini en el motor de Siri. Así lo afirma un nuevo reporte que expone el estado de Apple respecto a la IA.

Cuatro opciones y una decisión que todavía hay que tomar

Aunque aún no se ha tomado una decisión y se siguen haciendo pruebas para determinar cuál es la mejor IA para potenciar la nueva versión de Siri, Gemini es la opción que está ganando fuerza frente a rivales como ChatGPT, Claude o el propio modelo de la compañía. Según Mark Gurman, ambas compañías habrían llegado a un acuerdo para que Apple pueda probar su IA.

Y no sería extraño ver a Gemini potenciando la nueva versión de Siri. En la WWDC 2024, tras presentar la integración de ChatGPT con el sistema de funciones de IA de Apple, la compañía se mostró muy abierta a integrar otras inteligencias artificiales y posicionó la de Google como futura candidata. Eso sí, pese a que Gemini es ahora mismo la que tiene más opciones, todavía no hay un acuerdo formal.

También hay que tener en cuenta que, si Apple acaba usando Gemini para potenciar la nueva versión de Siri en la que trabaja, todo lo que deba ejecutarse en la nube se realizará en los servidores de Apple potenciados por Private Cloud Compute. Además, planea usar únicamente sus propios modelos cuando las peticiones involucren datos de los usuarios.

Por último, según Gurman, Apple está desarrollando un producto de búsqueda impulsado por IA llamado World Knowledge Answers. El informe asegura que la función de búsqueda web respaldada por IA se lanzará el próximo año y conecta las pruebas que se estarían realizando con Gemini con el proyecto Answers, señalando que los modelos de IA de Google podrían ejecutar potencialmente esta nueva herramienta de búsqueda.