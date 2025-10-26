Geoffrey Hinton, padre de la inteligencia artificial, asustado por su creación: "¿Cómo podremos sobrevivir a esto?”

La balanza de los beneficios, los avances y los éxitos que puede comportar la inteligencia artificial se equilibra, de manera incuestionable, con las inquietudes y los temores que los expertos en la materia manifiestan sobre su evolución. La idea es mirar hacia adelante, pero sin perder de vista las consecuencias.

Sobre esas derivaciones y cuestiones colaterales hace tiempo que pone el foco todo un experto en la materia como Geoffrey Hinton. No en vano, el científico británico es uno de los primeros impulsores de la tecnología que mueve los asistentes actuales y está considerado por ello como uno de los padrinos de la inteligencia artificial, junto a Yoshua Bengio y Yann LeCun.

Los tres figuraban como firmantes de una declaración conjunta realizada en mayo de 2023 en la que se solicitaba vigilar el peligro de extinción que pudiera llegar a suponer la evolución de la inteligencia artificial, llegando a comparar sus riesgos a los de las pandemias o la guerra nuclear.

Recelo ante el cambio de rumbo y sus potenciales consecuencias negativas

Hinton, experto en investigación de uso de redes neuronales para aprendizaje de máquina, memoria, percepción y procesamiento de símbolos, dejó su labor en todo un referente tecnológico como Google tras diez años de carrera en los que su visión fue cambiando y optó por ser consecuente antes de seguir con el desarrollo de una tecnología que le causaba una inquietud fundada y la percepción de riesgos que en la actualidad también llegan a expertos como Reid Blackman.

¿El motivo de esa salida? Percibir, precisamente, que el camino de la investigación de la inteligencia artificial era algo que le causaba más temor que emoción por lo positivo que pudiera llegar a lograr: “De repente he cambiado mi perspectiva sobre si estas cosas serán más inteligentes que nosotros”, señaló en una entrevista a MIT Technology Review en los días previos a abandonar su puesto en la compañía de Mountain View en mayo de 2023.

Geoffrey Hinton, ganador del Premio Turing en 2018 junto a sus compañeros Bengio y LeCun por su labor en el campo del aprendizaje profundo, destacó en aquella charla que tuvo un momento de revelación al ver los progresos que se conseguían en relación a la inteligencia artificial y al considerar el potencial que, una desviación de dirección en dicho avance, podía tener:

“Repentinamente he cambiado mis puntos de vista sobre si estas cosas serán más inteligentes que nosotros”

Ya por aquel entonces, recordemos, mayo de 2023, Hinton dibujaba un escenario que ahora es el objetivo principal de las grandes compañías inmersas en inteligencia artificial: ser capaces de desarrollar una entidad que equipare sus conocimientos a los de toda la humanidad y que sea capaz de mejorarse a sí misma.

Esa llamada Inteligencia Artificial General (AGI) o Superinteligencia, que ya aparecía en el horizonte, generaba a Geoffrey Hinton una duda que fue clave en su decisión de abandonar Google: “Creo que están ahora muy cerca de serlo y que en el futuro serán mucho más inteligentes que nosotros... ¿cómo vamos a sobrevivir a eso?”

Desde entonces, Geoffrey Hinton se dedica de manera regular a advertir de los peligros que puede llegar a comportar el desarrollo de una tecnología que supere en capacidad a aquellos que la han impulsado. También ha abogado por el hecho de que los gobiernos se involucren en mayor medida en el control de la inteligencia artificial. Llamadas de atención de todo un referente en la materia que parecen caer en saco roto.