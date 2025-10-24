Geoffrey Hinton, padrino de la IA, alerta sobre la tecnología del futuro: "El desarrollo de la súper inteligencia es extremadamente peligroso"

El científico británico Geoffrey Hinton vio reconocida su labor en el campo de la física con el Premio Nobel de 2024 en dicha materia por su trabajo sobre redes neuronales artificiales junto a John Hopfield. El desarrollo de técnicas que llevaron a las máquinas a “aprender” sentó las bases de la inteligencia artificial, si bien el recorrido de los últimos tiempos no es algo con lo que el científico británico esté para nada alienado.

Hinton, que trabajó hasta 2023 para el gigante tecnológico Google en su departamento de investigación de inteligencia artificial, optó por renunciar a su puesto dentro de la compañía de Mountain View en el momento en que advirtió los peligros hacia los que podía derivar un trabajo que lo cataloga como uno de los “padrinos de la IA”, junto a Joshua Bengio y Yann LeCun.

Desde entonces, Geoffrey Hinton trata de poner el foco sobre los peligros que puede llevar implícitos una tecnología que ya ha mostrado sus riesgos y que ha llevado a uno de sus máximos exponentes, OpenAI, a tener que implantar medidas adicionales en materia de seguridad tras el fallecimiento de un joven usuario de ChatGPT.

Necesidad de consenso y control sobre la inteligencia artificial

En calidad de galardonado con el Premio Nobel de Física 2024, Hinton participó el pasado mes de septiembre en el acto Conversaciones sobre el Premio Nobel Madrid 2025, dirigido por Adam Smith y en el que no dudó en apuntar hacia la necesidad de alcanzar un consenso entre industria y gobiernos en relación al pleno desarrollo de la inteligencia artificial para evitar los conflictos que pueda generar.

Una línea similar a la que hace más de una década había apuntado Stephen Hawking y con la que está en plena sintonía Geoffrey Hinton, quien no ve en la superinteligencia ese agente salvador que las grandes empresas tecnológicas dibujan, sino más bien todo lo contrario:

“El desarrollo de la superinteligencia es extremadamente peligroso y deberíamos intentar evitar desarrollarla hasta que haya un consenso de que es algo sensato”

Pese a su aviso, Hinton también señaló durante su intervención su falta de confianza acerca de que esa paralización momentánea de la investigación se vaya a producir, dado que, bajo su juicio, los intereses geopolíticos y el hecho de alcanzar una posición dominante parecen prioritarios para los gobiernos implicados: “No estoy seguro de que podamos lograr evitar el desarrollo de la superinteligencia, dada la situación política actual en el mundo, controlada por personas que no tienen mucha precaución sobre la posibilidad de causar un gran daño a la humanidad”, comentó con total sinceridad.

Geoffrey Hinton no quiso hacer referencia a una fecha en la que la inteligencia artificial general (AGI) pueda convertirse en realidad. Lo cierto es que, en este punto, equivocarse en la estimación es lo más sencillo, según sus propias palabras, dados los ejemplos del pasado con otras investigaciones o eventos cuyos pronósticos se requerían con frecuencia sin contar con elementos fiables como para establecer un horizonte temporal fidedigno.

Lo que queda clara es la postura particular del ganador del Premio Nobel y uno de los padrinos de la inteligencia artificial acerca de los riesgos que una evolución carente de vigilancia, control y consenso puede provocar en la seguridad, algo que, para Hinton, solo deja una posibilidad para evitar un escenario comprometido para los humanos: “Podemos hacer que realmente se preocupe por las personas y se preocupe por ellas más de lo que se preocupa por sí misma”, apuntó.