Giro inesperado: Jony Ive y OpenAI tienen problemas para crear su "iPhone de la IA" y el lanzamiento podría retrasarse

El pasado mes de mayo te contamos que OpenAI había adquirido 'io Products', una startup fundada por el legendario diseñador de Apple y por el propio CEO de la compañía de ChatGPT, Sam Altman, por 6.500 millones de dólares con el objetivo de "crear una nueva generación de computadoras impulsadas por IA".

Pues bien, ahora una reciente filtración ha dejado al descubierto que el futuro dispositivo móvil con IA de Jony Ive y OpenAI podría retrasar su lanzamiento debido a una serie de problemas que todavía no han podido ser resueltos.

El "iPhone de la IA" de OpenAI y Jony Ive aún debe pulir algunos detalles antes de llegar al mercado

Como podemos leer en el medio TechCrunch, recientemente el Financial Times ha publicado un informe en exclusiva que revela que el primer dispositivo con IA desarrollado conjuntamente por OpenAI y Jony Ive, el diseñador del primer iMac, el iPod, el iPhone y el Apple Watch, podría tener que posponer su lanzamiento debido a una serie de problemas no solventados relacionados con su "personalidad".

Lo primero que debes saber es que, según el Financial Times, el objetivo de Jony Ive y OpenAI es crear "un dispositivo del tamaño de la palma de la mano sin pantalla que pueda tomar señales de audio y visuales del entorno físico y responder a las solicitudes de los usuarios", pero parece que la empresa de IA y la antigua mano derecha de Steve Jobs están teniendo problemas con la infraestructura informática y con la gestión de la privacidad del mismo.

Así, según una fuente consultada por el citado medio, uno de los detalles que debe pulir este nuevo dispositivo de IA es que, en lugar de esperar una indicación verbal por parte del usuario, estaría "siempre activo" escuchando las conversaciones de sus propietarios.

Pero eso no es todo, ya que, además, el equipo de desarrollo del innovador dispositivo con IA de OpenAI y Jony Ive ha tenido problemas para garantizar que este solo hable cuando sea útil y que finalice sus conversaciones en el momento adecuado.

Por lo tanto, todo parece indicar que este "iPhone de la IA sin pantalla" no llegará en 2026 como inicialmente estaba previsto y aun tendremos que esperar para conocer su nueva fecha de lanzamiento.