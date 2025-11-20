Google asesta un golpe mortal a las IAs chinas: el enfrentamiento por alcanzar la supremacía de la IA se recrudece

Lanueva versión de Geminiha cambiado de nuevo las posiciones en la carrera por la inteligencia artificial. El modelo más avanzado de Google supera ahora a las propuestas de OpenAI y a las principales tecnológicas chinas, un resultado que ha generado inquietud en el sector asiático, donde varias compañías admiten que la ventaja vuelve a estar del lado de Estados Unidos.

Según el ranking de Artificial Analysis, Gemini 3 Pro se ha situado en el primer puesto por delante deGPT-5.1. El avance devuelve a Google a la cabeza de una carrera que, en los últimos meses,parecía dominada por sus competidores.

Un revés que pone en jaque al mercado asiático

El impacto del nuevo modelo se ha dejado sentir especialmente entre las compañías chinas que intentan mantener el ritmo. A diferencia de Google, que trabaja con centros de datos gigantescos, acceso ilimitado a chips avanzados y equipos formados por especialistas de todo el mundo, estas start-ups se enfrentan a limitaciones estructurales difíciles de sortear.

La empresa Moonshot AI es una de las más damnificadas, ya que su modelo, Kimi K2 Thinking, bajó al cuarto puesto tras la entrada de Gemini 3 Pro en la clasificación. En el sector hay cierto pesimismo que un directivo anónimo de una start-up china admite sin rodeos: “Desde mi punto de vista, probablemente vamos a perder esta partida”.

La disputa entre Google y las empresas chinas no es solo comercial: se enmarca en un enfrentamiento estratégico por quién marcará los estándares globales de la inteligencia artificial en los próximos años.

Ya que controlar los modelos más potentes significa influir en la industria, en la economía digital y en el desarrollo de tecnologías críticas para defensa, comunicaciones y comercio.