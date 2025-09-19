Google Chrome se prepara para una revolución gracias a Gemini: se convertirá en un navegador de IA

Google Chrome se prepara para una revolución impulsada por la inteligencia artificial, una transformación que la compañía describe como su actualización más importante hasta la fecha. En las próximas semanas, los usuarios del popular navegador comenzarán a experimentar una profunda integración de la IA de Gemini en cada aspecto de su experiencia.

Este movimiento subraya la apuesta de Google por consolidar la inteligencia artificial como un pilar fundamental en sus productos, buscando ofrecer herramientas más inteligentes y eficientes. Un camino en el que la irrupción de Gemini 2.5 Flash Image, conocido popularmente como Nano Banana y que es su mejorado modelo de edición de imágenes, le ha llevado a escalar posiciones de popularidad, sumando más de 10 millones de descargas en cuestión de días.

Despliegue y desafíos del control agéntico en Chrome

De acuerdo con el portal Ars Technica, la mayoría de las nuevas funcionalidades de IA del navegador, que ya se habían visto en fases de prueba o acceso anticipado, se implementarán de forma completa para todos los usuarios de Chrome en las próximas semanas.

En este sentido, uno de los cambios más visibles será la adición de un botón de Gemini en la versión de escritorio del navegador. Este acceso directo desplegará una ventana emergente que permitirá a los usuarios formular preguntas sobre el contenido de sus pestañas abiertas y obtener resúmenes. Los dispositivos Android ya cuentan con Gemini integrado a nivel de sistema para tareas similares, y Google ha confirmado que la aplicación de Gemini para iOS pronto se incorporará directamente en Chrome para los aparatos de la marca Apple.

La funcionalidad de Gemini no se limitará a la pestaña actual, sino que lo que buscará será interactuar con otras aplicaciones y pestañas sin salir de la pantalla principal, estableciendo conexiones con productos como Calendar y YouTube, e incluso buscando enlaces en el historial a partir de recuerdos difusos.

Asimismo, el modo IA está cada vez más cerca de convertirse en la forma predeterminada de buscar en la web. La versión actualizada de Chrome permitirá iniciar búsquedas en este modo desde la omnibar, ofreciendo una opción para reemplazar las búsquedas tradicionales.

Además, la omnibox ganará la función "preguntar sobre esta página", sugiriendo cuestiones (inicialmente solo en inglés) y mostrando las respuestas en un panel lateral, que comenzarán, naturalmente, con un resumen generado por IA. La compañía también está aprovechando la IA para reforzar la seguridad de Chrome.

Las herramientas de Gemini ya identifican estafas comunes de soporte técnico, y un modelo Gemini Nano actualizado ampliará estas capacidades de detección para identificar alertas de virus falsas y sorteos fraudulentos. Incluso el gestor de contraseñas de Chrome, que ya avisa sobre contraseñas comprometidas, podrá cambiarlas automáticamente con un solo clic gracias a esta renovación con IA.

El "control agéntico" tendrá que esperar

Sin embargo, la próxima gran novedad de Chrome, el "control agéntico", tardará un poco más en llegar y se espera para finales de este año. Estos "agentes de uso" son sistemas que, en teoría, pueden controlar el cursor del ordenador para realizar tareas en nombre del usuario, como programar una cita en la peluquería o hacer la compra.

Sin embargo, estos agentes de uso han presentado hasta ahora dos problemas notables: su lentitud y su elevado coste. Al ser sistemas de IA generativa, su rendimiento no es perfecto y consumen un volumen considerable de 'tokens', lo que se traduce en un gasto importante. Por ejemplo, el 'Operator' de OpenAI está disponible solo con una suscripción de doscientos euros al mes, y el agente de Anthropic puede generar varios euros en cargos de API por acciones simples.

Por el momento, no hay detalles sobre la fiabilidad o velocidad del agente de Google para Chrome, ni tampoco sobre un posible coste adicional. La comunicación de Google no especifica restricciones de esta función a los suscriptores, aunque sí menciona límites poco claros para muchas de sus herramientas de IA.

Por otro lado, la vasta prevalencia de Chrome podría llevar esta tecnología a un público mucho más amplio que el de la competencia, a pesar de las incertidumbres. Google no es ajena a la inversión de capital para afianzarse en el ámbito de la inteligencia artificial, pero permitir que miles de millones de personas experimenten con un modelo de uso informático potencialmente caro podría ser un reto de calado, incluso para una compañía de la envergadura de Google.