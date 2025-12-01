Google cierra el grifo de Gemini 3 Pro: restricciones para usuarios de su plan básico

Se trata de una estrategia de las más empleadas en el mundo del marketing y la comunicación, tanto que hasta compañías del prestigio de Google echan mano de su eficacia. Poner a disposición de los usuarios un producto o servicio tras semanas elevando las expectativas y hacerlo con una gran facilidad de acceso.

El habitual gancho de probar sin coste las bondades, la eficacia y el valor de un producto para que los potenciales clientes vean sus posibilidades antes de comprometerse a pagar ha llegado también a los modelos de inteligencia artificial. ¿Y de quién es la culpa de ello? Al parecer de la alta demanda.

Y es que Google, que hace escasos días lanzaba Gemini 3 Pro, con una capacidad de razonamiento y comprensión de matices superior a lo visto hasta ahora, ha fijado una serie de recortes en las funciones y la capacidad de razonamiento así como limitaciones en el uso de su nuevo modelo para las cuentas gratuitas.

Mantener la estabilidad del servicio, fundamento de la medida de Google

Así lo ha confirmado la compañía con sede en Mountain View a través de su página de soporte, en la que refleja la disminución de accesos a sus estándares de mayor calidad tanto en generación de respuestas como de imágenes a través de Nano Banana Pro.

Sin duda el lanzamiento de Gemini 3 Pro y los análisis y experiencias iniciales han supuesto un auge tremendo para el modelo de Google. Esto, que sobre el papel es todo un éxito, puede implicar que la experiencia de uso debido a la saturación por las ganas de los usuarios de comprobar dichos recursos no sea todo lo óptima que la compañía querría, de ahí optar por esa decisión de limitar las posibilidades de las cuentas básicas:

"Esto significa que, a veces, podríamos limitar la cantidad de instrucciones y conversaciones que puedes tener, o la cantidad de veces que puedes usar algunas funciones, en un período específico"

Para aquellos que hayan disfrutado y confirmado durante los primeros días de Gemini 3 Pro que es su modelo de cabecera, la opción ideal pasará por una de las suscripciones que pone a disposición de los clientes Google, que parten desde los 20 dólares mensuales y que ofrecen un centenar de mensajes por día con un contexto que se cuadriplica sobre el básico, así como la creación de 100 imágenes con el popular generador Nano Banana Pro.

Morir de éxito no es ninguna opción para las grandes compañías tecnológicas y es muy probable que Google tuviera preparado bajo la manga el as de la limitación de funciones de Gemini 3 Pro tras mostrar su potencial los primeros días para ganar adeptos a su causa por liderar el mercado de los modelos de inteligencia artificial en su competición directa con ChatGPT y OpenAI.