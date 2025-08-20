Google Pixel 10 y Pixel 10 Pro: la IA más potente, el procesador que lo cambia todo y un (magnético) as bajo la manga

La historia de los Google Pixel siempre ha sido la de una promesa a medio cumplir. La de un teléfono que, por un lado, nos enamoraba con una experiencia de software pura y una cámara que, gracias a la magia de la fotografía computacional, era capaz de hacer cosas que el resto solo podía soñar. Pero, por otro lado, nos frustraba con una autonomía mediocre y un rendimiento que, lastrado por el sobrecalentamiento, nunca estaba a la altura de los mejores. Durante años, hemos aceptado este pacto: para disfrutar del mejor software, teníamos que renunciar a tener el mejor hardware.

Hoy, Google ha puesto sobre la mesa una nueva familia de dispositivos que no solo promete acabar con esos compromisos, sino que redefine por completo su estrategia de gama alta. Con un nuevo y potentísimo procesador Tensor G5, un diseño refinado, un ecosistema de accesorios magnéticos llamado PixelSnap y, sobre todo, con la apuesta del aclamado formato "XL", los nuevos Pixel 10 llegan con una única misión: demostrar que, esta vez sí, van a por todas.

Google Pixel 10, toda la información

Google Pixel 10 Características Dimensiones 152.8 x 72.0 x 8.6 mm 204 gramos Pantalla Actua display OLED de 6,3 pulgadas Resolución 1080 x 2424 (422 ppi) Tasa de refresco 60-120Hz Brillo pico de 3000 nits Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 Procesador Google Tensor G5 Coprocesador de seguridad Titan M2 RAM 12 GB Sistema operativo Android 16 con 7 años de actualizaciones Almacenamiento 128 GB / 256 GB Cámaras Trasera: 48 Mpx principal f/1.7, OIS 13 Mpx ultra gran angular f/2.2, 120º 10.8 Mpx telefoto f/3.1, 5x óptico, OIS (Super Res Zoom 20x) Frontal: 10.5 Mpx f/2.2, 95º Batería 4970 mAh Carga rápida de 30 W Carga inalámbrica PixelSnap (Qi2) de 15W Otros PixelSnap Lector de huellas en pantalla Altavoces estéreo Resistencia al agua y polvo IP68 Conectividad 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM (eSIM)

El que hasta ahora era el "hermano pequeño" de la familia, este año se convierte en un auténtico gigante por derecho propio. El Google Pixel 10 deja de ser una versión recortada para posicionarse como un flagship completo, que por primera vez en la historia de la gama base, incorpora un sistema de triple cámara con un teleobjetivo de 5 aumentos. Un movimiento que lo sitúa en una posición de poder increíble en su segmento de precio.

El diseño sigue la línea icónica de la familia, con el característico visor de la cámara, pero con un acabado más refinado, fabricado en aluminio de calidad aeroespacial y protegido por Corning Gorilla Glass Victus 2. Mantiene la certificación IP68 contra agua y polvo, y llega con un lenguaje de diseño renovado en Android, con nuevos efectos y una interfaz mejorada.

La pantalla es un panel Actua de 6,3 pulgadas, una pantalla OLED nítida y brillante que ahora alcanza un pico de 3.000 nits, mejorando drásticamente la visibilidad en exteriores. Aunque no es un panel LTPO, su tasa de refresco se mueve entre los 60 y los 120 Hz para garantizar la fluidez.

La parte trasera del Google Pixel 10 en color azul Google

Pero la verdadera revolución, como ya adelantaba en mi artículo de opinión hace unos días, está en su interior. El nuevo procesador Google Tensor G5 es el primer chip de la compañía fabricado por TSMC, un cambio que promete solucionar los problemas históricos de eficiencia y sobrecalentamiento. Viene acompañado de 12 GB de memoria RAM, garantizando un rendimiento espectacular en el día a día y, sobre todo, en las nuevas funciones de IA.

Y hablando de IA, el Pixel 10 llega cargado de novedades. Estrena el Asistente de Cámara, que utiliza Gemini para sugerirnos el mejor modo y la mejor iluminación para cada escena. También mejora funciones como Mejor Versión Automática, que combina varias fotos para que todo el mundo salga perfecto, o Inclúyeme, que ahora permite añadir al fotógrafo en grupos aún más grandes.

La batería, de 4970 mAh, promete una duración de más de 24 horas, y la carga rápida permite alcanzar el 55% en solo 30 minutos. Y por supuesto, cuenta con los 7 años de actualizaciones de sistema operativo, seguridad y Pixel Drops que se han convertido en el estándar de la marca.

Google Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, toda la información

Google Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL Características Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Dimensiones 152.8 x 72.0 x 8.6 mm 207 gramos 162.8 x 76.6 x 8.5 mm 232 gramos Pantalla Super Actua display LTPO OLED de 6,3 pulgadas Resolución 1280 x 2856 (495 ppi) Tasa de refresco 1-120Hz Brillo pico de 3300 nits Super Actua display LTPO OLED de 6,8 pulgadas Resolución 1344 x 2992 (486 ppi) Tasa de refresco 1-120Hz Brillo pico de 3300 nits Procesador Google Tensor G5 Coprocesador de seguridad Titan M2 RAM 16 GB Sistema operativo Android 16 con 7 años de actualizaciones Almacenamiento 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámaras Trasera: 50 Mpx principal f/1.68, OIS 48 Mpx ultra gran angular f/1.7, 123º, Macro 48 Mpx telefoto f/2.8, 5x óptico, OIS (Pro Res Zoom 100x) Frontal: 42 Mpx f/2.2, 103º Batería 4870 mAh Carga rápida de 30 W Carga inalámbrica PixelSnap (Qi2) de 15W 5200 mAh Carga rápida de 45 W Carga inalámbrica PixelSnap (Qi2.2) de 25W Otros PixelSnap Lector de huellas en pantalla Altavoces estéreo Resistencia al agua y polvo IP68 Sensor de temperatura Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, Dual SIM (eSIM)

La gama Pro de este año viene, un año más, en dos sabores. Google ha decidido ofrecer su mejor teléfono en dos tamaños, 6,3 y 6,8 pulgadas, pero manteniendo intactas las especificaciones clave. Se acabó el tener que renunciar a la mejor cámara o al mejor rendimiento por preferir un tamaño más compacto.

Los Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL son la máxima expresión de la tecnología de Google. Su diseño da un paso adelante con detalles en metal pulido y un acabado mate sedoso en la parte trasera. Las pantallas son paneles Super Actua con tecnología LTPO, capaces de variar su tasa de refresco de 1 a 120 Hz para una máxima fluidez y eficiencia, y alcanzan un brillo pico de 3.300 nits, las más brillantes jamás vistas en un Pixel.

En su interior, el Tensor G5 viene acompañado de 16 GB de memoria RAM, ofreciendo el mayor rendimiento que hemos visto en un teléfono de Google hasta la fecha. Y la batería también crece, con 4870 mAh para el modelo Pro y 5200 mAh para el Pro XL, que además cuenta con una carga rápida de 45 W, pudiendo pasar del 0 al 70% en solo media hora.

La parte trasera del Google Pixel 10 Pro en color verde Google

El sistema de cámaras es, de nuevo, el gran protagonista. Montan un sistema de triple cámara profesional con un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP con 5 aumentos ópticos mejorado. Gracias a la IA, son capaces de alcanzar un Zoom con Resolución Pro de hasta 100 aumentos y ofrecen una calidad óptica excepcional en múltiples distancias focales. La cámara frontal sube hasta los 42 MP y permite grabar vídeo en 8K.

Además, los modelos Pro incluyen una prueba de un año al plan Google AI Pro, que da acceso prioritario a los modelos de IA más avanzados de la compañía, como Gemini Pro, y a herramientas como Veo 3 Fast para la creación de vídeo.

PixelSnap, la nueva familia de accesorios para los Pixel 10

Base de carga PixelSnap Google

Una de las sorpresas más agradables de la presentación ha sido la llegada de PixelSnap, la nueva tecnología magnética de Google integrada en toda la serie Pixel 10, basada en el protocolo de carga inalámbrica Qi2. De forma similar al MagSafe de Apple, este sistema permite acoplar sin esfuerzo todo tipo de accesorios a la parte trasera del teléfono, incluso con las fundas oficiales puestas.

Google ha presentado su propia línea de accesorios, que incluye un cargador inalámbrico PixelSnap que alcanza velocidades de hasta 25W en el modelo Pro XL, un cargador con soporte para poder usar el teléfono mientras se carga, y un anillo de soporte para ver vídeos o hacer videollamadas.

Además, la compañía ha anunciado que PixelSnap es compatible con miles de accesorios magnéticos ya existentes y que ha abierto un programa de certificación "Made for Google" para que otros fabricantes puedan crear sus propios productos compatibles.

Precio de los Google Pixel 10 y cuándo se podrán comprar

La nueva familia Google Pixel 10 se podrá reservar desde hoy mismo, 20 de agosto, a través de la Google Store, y saldrá a la venta de forma oficial la próxima semana. Los precios de partida para España son los siguientes:

Google Pixel 10: desde 899 euros para la versión de 128 GB.

Google Pixel 10 Pro: desde 1.099 euros para la versión de 128 GB.

Google Pixel 10 Pro XL: desde 1.199 euros para la versión de 256 GB.

Con esta nueva generación, Google no solo ha puesto sobre la mesa los mejores teléfonos que ha fabricado nunca, sino que ha lanzado un mensaje muy claro a la industria: la era de los compromisos ha terminado. El rey del software, por fin, tiene un hardware a su altura.