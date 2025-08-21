Google tiene el único reloj inteligente capaz de llamar al 112 si tu corazón se para

Google ha presentado su mayor apuesta hasta el momento en cuanto a productos de hardware, es decir, sus nuevos móviles Pixel y Pixel 10 Pro que llegan a España desde 899 euros. Además, Google ha mostrado sus accesorios para la gama de móviles, como unos auriculares con cancelación de ruido baratos, como son los Pixel Buds 2a y el nuevo reloj inteligente Google Pixel Watch 4.

El nuveo reloj Pixel Watch 4 es una evolución cuyo diseño no cambia, aunque solo interiormente, por dentro Google ha hecho muchas mejoras de rendimiento. Pero como suele pasar en el mundo de los relojes inteligentes, lo mejor suele llegar con actualizaciones de software. Google introduce una característica que puede salvar la vida a muchas personas en el Pixel Watch 4, como es la capacidad de llamar automáticamente a los servicios de urgencias cuando detecta que no hay pulso en la persona que lo lleva.

Según explica Google en un documento de ayuda, la detección de ausencia de pulso del Pixel Watch solo funciona en la tercera y cuarta generación del reloj y solo está disponible en un puñado de países, como es España.

Cuando el reloj detecta la falta de pulso empieza a vibrar y muestra una alerta en la pantalla para que en caso de error la persona que lo lleve confirme que se encuentra bien, en caso contrario pasados 20 segundos el reloj hace una llamada automática a los servicios de emergencia como es el 112.

El Pixel Watch realizará una llamada automática con un mensaje automático que indica que el reloj ha detectado la falta de pulso y que no responde a los avisos. También compartirá tu ubicación para que los servicios de emergencias puedan encontrarte lo antes posible.

El reloj de Google que es compatible con cualquier móvil Android, se pone a la venta en España desde 399 euros en dos tamaños, 41 y 45 milímetros.

Desde detecciones de caídas y paros cardiacos: los relojes salvan vidas

Los smartwach empezaron siendo simples extensiones del móvil, mostrando notificaciones y controlando algunos elementos, como la reproducción de música, pero cada vez están más centrados en la salud.

Apple, la empresa que más smartwatch vende del mundo, según la empresa de estudios de mercado IDC, lleva años enfocando los Apple Watch a la actividad física, salud y bienestar general. Fueron los primeros en incluir un sistema que es capaz de detectar caídas y accidentes de tráfico y si es necesario, llamar automáticamente a las autoridades pertinentes. Con la nueva característica de los relojes de Google se incluye una capacidad más para hacer que un reloj inteligente sea más eficiente en el peor de los casos posibles.