Google y Apple se alían de una vez por todas: su objetivo es hacer más sencillo algo que hasta ahora era un infierno

El proceso de cambiar de smartphone se ha simplificado bastante, puesto que Android ya nos permite transferir fácilmente todos los archivos, fotos y aplicaciones de un terminal a otro tanto mediante cable como de forma inalámbrica.

Pero la cosa se complica si decidimos abandonar el androide verde y adentrarnos en el ecosistema de Apple comprando un iPhone, ya que el cambio de Android a iOS es más complejo al tratarse de dos sistemas operativos bastante diferentes.

Pues bien, todo parece indicar que Google y Apple han decidido ponerse de acuerdo de una vez por todas para facilitarles la vida a los usuarios y han llegado a un acuerdo para simplificar la tarea de migrar todos los datos desde un Android a un iPhone y viceversa.

La transferencia de datos mejorada entre Android e iPhone ya está disponible en los Google Pixel

Como podemos leer el medio especializado 9to5Google, Google acaba de lanzar en los Pixel la última versión de Android Canary, la cual se ha publicado con el número de compilación 2512 (ZP11.251121.010).

La gran novedad de esta nueva variante Beta para desarrolladores del sistema operativo móvil de la gran G es que facilita la tarea de transferir todos los datos desde un Android a un iPhone.

Esto ha sido gracias a una estrecha colaboración entre Google y Apple, los cuales han explicado que esta nueva funcionalidad estará disponible durante el proceso de configuración del dispositivo.

Asimismo, desde la compañía de Cupertino han confirmado que la transferencia de datos mejorada entre iPhone y Android llegará con una futura versión Beta para desarrolladores de iOS 26.

Eso sí, desde Google ya han confirmado que la compatibilidad con Android se realizará dispositivo por dispositivo y de momento todavía no sabemos cuando aterrizará la versión final de esta útil función en ambos sistemas operativos, así que, a día de hoy, tendremos que seguir usando alternativas como 'Move to iOS' en Androd o 'Android Switch' en iOS.

Esta es una gran noticia para todos los usuarios, ya que simplifica el tedioso proceso de pasar toda la información de un Android a un iPhone o viceversa y permite tener un mayor control acerca de los datos que se transfieren.