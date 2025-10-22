Groenlandia dice no a Elon Musk: usarán otro proveedor de internet por satélite

Groenlandia no confiará su conectividad a Starlink, el sistema de internet por satélite de Elon Musk. En su lugar, la región ha renovado su acuerdo con la empresa francesa Eutelsat Group, que desplegará su red de satélites OneWeb para llevar internet a las regiones más remotas del territorio ártico. Con esta decisión, la isla busca reforzar su soberanía digital y reducir la dependencia de proveedores extranjeros que puedan tener intereses cruzados.

La operadora regional Tusass, responsable de las comunicaciones en Groenlandia, ha explicado que la elección se debe tanto a la fiabilidad técnica de Eutelsat como a su relación previa con el grupo francés. Aunque Starlink estaba en consideración, finalmente la propuesta europea resultó más convincente. Su nuevo servicio comenzará a funcionar antes de fin de año en Tasiilaq, una de las zonas más aisladas del país, y se expandirá gradualmente a otras localidades del norte.

Groenlandia apuesta por la tecnología europea

La red OneWeb de Eutelsat utiliza satélites de órbita baja (LEO), similares a los de Starlink, que ofrecen menor latencia y mayor estabilidad que los satélites tradicionales. Esta tecnología resulta clave en Groenlandia, donde las distancias son enormes, las condiciones meteorológicas extremas y muchas comunidades carecen de conexión por cable o radioenlace.

Mediante dicha infraestructura, Tusass espera ofrecer un acceso a internet más rápido, estable y con menor retraso, especialmente en pueblos costeros y zonas del Ártico oriental.

La lejanía y condiciones extremas de Groenlandia complican un despligue de Internet rápido y estable Barni1 Pixabay

El acuerdo también tiene un componente político. El Gobierno groenlandés busca fortalecer su independencia tecnológica y mantener el control sobre sus infraestructuras críticas. Apostar por un proveedor europeo en lugar de una compañía estadounidense —como Starlink— se interpreta como un gesto de autonomía en un momento en que la región gana relevancia geoestratégica por sus recursos naturales y su posición en el Ártico.

También hay que tener en consideración la cercanía de Elon Musk con Donald Trump, pese a sus idas y venidas. Trump ha manifestado su deseo de anexionar Groenlandia a Estados Unidos. Siendo Starlink una compañía de Musk, la neutralidad de la operadora satelital podría estar comprometida.

Igualmente, Tussass ha destacado que su cooperación con Eutelsat no es nueva, ya que ambas partes ya habían trabajado juntas. Esta continuidad, afirman, garantiza una transición más fluida y un soporte técnico adaptado a las condiciones locales. Por su parte, Eutelsat ha celebrado el acuerdo como un paso importante para reducir la brecha digital en el norte del planeta y demostrar la capacidad europea en el competitivo mercado de internet satelital.

Con el despliegue de OneWeb, se espera que los primeros hogares groenlandeses disfruten de una conexión más veloz y fiable antes de que termine el año. Para las comunidades del Ártico, acostumbradas a cortes frecuentes y velocidades limitadas, el cambio podría suponer una mejora tangible en la educación, la sanidad y la comunicación diaria.