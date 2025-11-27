El guitarrista de Queen que encontró una nueva forma de mirar las estrellas

Del rock a las galaxias, Brian May vuelve a demostrar que su curiosidad no tiene límites. El legendario guitarrista de Queen, también doctor en astrofísica, ha presentado un nuevo libro que une sus dos pasiones: la música y el cosmos.

Muchos hemos sentido vértigo al mirar una imagen del espacio. Pero, por impresionante que sea una fotografía del Hubble o del James Webb, sigue siendo una ventana plana.

May y sus colaboradores (el físico Derek Ward-Thompson y el astrofotógrafo finlandés J-P Metsavainio) se propusieron cambiar eso: mostrar cómo se verían realmente las galaxias si pudiéramos mirarlas con los ojos separados por millones de años luz.

Su nuevo proyecto, Islands in Infinity: Galaxies 3D, va un paso más allá. Explora la historia y la evolución de las galaxias a través de la fotografía tridimensional, ofreciendo una forma inédita de contemplar el universo.

Un viaje tridimensional por el universo

Las imágenes de Islands in Infinity revelan cúmulos estelares y espirales luminosas que parecen cobrar vida cuando se observan con un visor especial diseñado por el propio May, el Owl Viewer, un guiño a su amor por la estereoscopia victoriana. “Queríamos que cualquiera pudiera experimentar el asombro de mirar el universo con profundidad real”, explicó el músico en la presentación del libro en Notting Hill, Londres.

Cada imagen ha sido creada a partir de miles de exposiciones y años de trabajo. Metsavainio, que lleva tres décadas fotografiando el cielo, confesó que algunas composiciones han tardado más de doce años en completarse. Su proceso consiste en “mover” cada píxel ligeramente, recreando la diferencia de perspectiva que darían dos ojos separados por la inmensidad del espacio.

Esta imagen, creada por J-P Metsavainio, muestra una región de formación estelar en la constelación de Auriga J-P Metsaivanio BBC News

“No usamos inteligencia artificial”, subraya. “Cada galaxia está reconstruida a mano, con referencias científicas reales. A veces tengo que eliminar estrellas más cercanas o cúmulos enteros de nuestra Vía Láctea para que la imagen sea fiel. Soy un destructor de estrellas”, bromea.

Cada una de estas composiciones no solo muestra la belleza del universo, sino también la historia de cómo ha evolucionado nuestro conocimiento. “Cuando empecé mi carrera pensábamos que la Vía Láctea era una espiral normal. Hoy sabemos que es una galaxia barrada, con brazos que nacen de un núcleo central”, explicó Ward-Thompson. “Ese cambio de perspectiva es también lo que este libro busca transmitir: que todo lo que vemos, incluso el universo, depende de cómo lo miramos.”

May no es nuevo en esto. A través de su editorial, The London Stereoscopic Company, ya había publicado títulos como Mission Moon 3D o Cosmic Clouds. Pero Islands in Infinity es su proyecto más ambicioso: un intento de capturar cientos de millones de galaxias y ofrecerlas al público con una profundidad inédita. “Siempre he pensado que la música y la ciencia comparten lo mismo: la emoción de descubrir”, comentó. “Queremos que cualquiera pueda mirar una galaxia y sentir curiosidad, sin necesidad de entender ecuaciones.”

El libro, además de imágenes espectaculares, recoge historias personales de quienes han dedicado su vida a explorar el universo. Ward-Thompson lo resume así: “No es solo un libro de ciencia, también es un libro sobre las personas que han hecho posible mirar más lejos.” Y May añade: “Todos hemos sentido ese impulso al ver una imagen del espacio: ‘¿Qué habrá ahí fuera?’ Este libro es una forma de responder, o al menos de seguir preguntando, con los ojos bien abiertos.”