Si te gustó 'San Junípero' de 'Black Mirror', este thriller queer con Kristen Stewart te va a dejar temblando

Podría ser perfectamente la versión lésbica de 'Drive', y es que su propia directora, Rose Glass (Saint Maud), contó en una entrevista que una de sus fuentes de inspiración había sido esta cinta de 2011 protagonizada por Ryan Gosling. Y de hecho mantiene ese look agresivo y setentero, pero con un enfoque claramente femenino y queer. Estrenada el año pasado, prepárate para ver algo bastante único, porque no es una historia de amor al uso, pero tampoco un thriller convencional.

Desde su paso por festivales, donde fue nominada a 'Mejor film británico' en los BAFTA y ganó un premio de fotografía en los British Independent Film Awards, la crítica mostró su entusiasmo por ella. Un año después, arrasa en webs de reseñas como Rotten Tomatoes, donde presume de un 94% de valoraciones positivas de los críticos y 81% de la audiencia. No consigue una nota tan alta en la plataforma de IMDb, donde tiene que conformarse con un 6,6/10, pero lo compensa entrando en el ranking de FilmAffinity con las mejores películas de 2024, compartiendo puntuación con A Real Pain.

Una culturista y una entrenadora se enamoran... y comienza su pesadilla en el desierto americano

Nos ubicamos en el año 1989, en un polvoriento pueblo rural de Nuevo México, en pleno desierto estadounidense. Todo empieza con la joven Lou (Kristen Stewart), encargada de un gimnasio de mala muerte y con la carga inevitable de una familia bastante turbia. Su vida parece una rutina de sudor, silencio y aislamiento, hasta que aparece Jackie (Katy O’Brian), una culturista bisexual decidida a llegar a Las Vegas para competir profesionalmente en lo que mejor se le da. Entre ambas nace una atracción salvaje, física e inevitable, pero el deseo no tarda en convertirse en una relación intensa, visceral y altamente peligrosa.

A medida que Jackie se adentra en su vida, también lo hace en el entorno más turbio de Lou: una hermana maltratada (Jena Malone) por su violento esposo (Dave Franco), un padre criminal (Ed Harris) con conexiones mafiosas y lealtades imposibles de mantener. Sin embargo, la cosa se tuerce de verdad cuando Lou le da esteroides para exprimir todo su potencial, desatando una cadena de eventos impredecibles, incluyendo alucinaciones y un acto terrible contra alguien. Tras esto, ambas acaban sumergidas en un torbellino de crimen y venganza que nos hace cuestionarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor y justicia.

'Love Lies Bleeding', con título en español 'Sangre en los labios', es la película de la que hablamos... y la que no te puedes perder si te apetece disfrutar de un buen thriller de acción con temática queer. Tiene una duración de 1 hora y 44 minutos, y de momento solo la tiene una plataforma de streaming: es exclusiva de Filmin.