¿Habrá evento de Apple en octubre? Estos son los productos que se podrían presentar

Presentados y lanzados los nuevos iPhone 17, es el momento de mirar hacia el futuro, un futuro que está lleno de productos de Apple. La firma de Cupertino suele celebrar eventos en octubre para presentarnos novedades relacionadas con los iPad Pro y los Mac, unos dispositivos que estaría a punto de volver a lanzar, ya que ya se encuentran en los registros de la FCC.

Además de los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con el chip M5, Apple podría lanzar una nueva versión del Vision Pro, así como un nuevo Apple TV 4K con un nuevo procesador que lo haría compatible con Apple Intelligence y otros dispositivos que podrían darnos una sorpresa. Como ves, es muy posible que tengamos de nuevo un evento en octubre. ¿Pero lo habrá de verdad?

¿Qué podría presentar Apple si celebra un evento en octubre?

Cuando hay que intuir si Apple hará algo o no, lo mejor es ir a ver qué ha hecho la compañía en años anteriores. Así que eso es justo lo que vamos a hacer. ¿Ha celebrado Apple eventos en octubre en los últimos años? Sí, en 2021 y 2023. Sin embargo, en 2022 y 2024, ha presentado productos con notas de prensa y una serie de vídeos cortos.

¿Y qué es lo que se ha presentado? Si echamos la vista atrás, octubre se ha convertido en uno de los meses favoritos de Apple para lanzar nuevos productos, ya sea mediante eventos o comunicados de prensa. En 2021 vimos los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M1 Pro y M1 Max, junto a los AirPods 3 y nuevos colores del HomePod mini. Un año después, llegaron el iPad Pro con chip M2, el iPad 10 y el Apple TV 4K de tercera generación.

En 2023, Apple volvió a apostar por un evento en lunes para presentar los MacBook Pro con chips M3, M3 Pro y M3 Max, además del iMac con M3. Y si saltamos a 2024, entre el 28 y el 30 de octubre la compañía lanzó por sorpresa los MacBook Pro con chips M4, M4 Pro y M4 Max, el nuevo iMac con M4 y un Mac mini con versiones M4 y M4 Pro. Octubre, sin duda, se ha consolidado como el mes del Mac.

¿Qué podría presentar Apple si celebra un evento en octubre?

Entre los próximos lanzamientos que Apple tiene en el horizonte, uno de los más esperados es el nuevo Apple TV 4K, que podría incorporar el chip A17 Pro para ofrecer un rendimiento más potente y compatibilidad con la renovada Siri impulsada por Apple Intelligence que añadiría su primera función en tvOS 26.1. También se espera la llegada del chip N1 con Wi-Fi 7 y, aunque se ha rumoreado una cámara FaceTime integrada, no está claro si debutará en este modelo.

El HomePod mini también apunta a una importante actualización. Todo indica que adoptará un chip S9 o superior, compatible con la nueva versión de Siri basada en Apple Intelligence, además del N1 con Wi-Fi 7 y un chip Ultra Wideband de segunda generación para mejorar las funciones de proximidad. Se esperan mejoras en la calidad de sonido y nuevos colores, como un posible rojo.

Por su parte, el AirTag de segunda generación ampliaría hasta tres veces su alcance de rastreo respecto al modelo actual, integraría un altavoz más resistente a manipulaciones y ofrecería alertas de batería baja mucho más precisas. El iPad Pro, en cambio, recibiría un chip M5 y una configuración de dos cámaras frontales, permitiendo videollamadas y fotos tanto en orientación vertical como horizontal.

Finalmente, el nuevo Apple Vision Pro podría actualizarse con un chip M4 o M5, una correa mejorada para mayor comodidad y un nuevo acabado Space Black. En cuanto al MacBook Pro, también se espera una renovación con el procesador M5 y sus versiones Pro y Max.