Habrá nueva temporada de 'El juego del calamar: El desafío'

2025 ha sido el Año del Calamar, bueno, en verdad en Corea se ha celebrado el Año de la Serpiente Azul, asociado a la sabiduría, la flexibilidad y la renovación, pero El juego del calamar, y por eso lo decimos, ha tenido también mucha influencia en el país y en el resto del mundo.

Y es que este mismo verano se dieron por finalizadas las aventuras (más desventuras) de Gi-hun en la famosa serie exclusiva de Netflix, pero también vimos cómo surgía una nueva entrega de El juego del calamar: El desafío, un reality show en el que no muere nadie pero donde sí hay mucho dinero en juego, y las pruebas son las mismas que en el programa coreano, con alguna que otra nueva.

Una segunda edición que se estrenó a primeros de noviembre de 2025 y que recientemente concluyó después de que solo 5 participantes llegaran a la prueba final, con uno de ellos alzándose con el bote de 4,56 millones de dólares en total.

Tercera ronda de juegos

Un formato que le ha funcionado tan bien a la plataforma de vídeo bajo demanda que ya ha confirmado una nueva temporada. Netflix no solo ha renovado El juego del calamar: El desafío por una tercera edición, sino que además ha abierto ya el proceso de selección de participantes, con la búsqueda de otros 456 concursantes dispuestos a enfundarse el icónico chándal verde y a poner a prueba su resistencia física, mental y estratégica.

Según explica la plataforma, "la búsqueda de los próximos 456 jugadores ya está en marcha. El juego del calamar: El desafío ha sido oficialmente renovado para una tercera temporada". La inscripción está abierta para cualquier persona mayor de 21 años, aunque se advierte de que pueden aplicarse condiciones adicionales.

Netflix anima a los aspirantes a demostrar si son capaces de "ponerse el icónico chándal verde, crear conexiones sociales inteligentes dentro del dormitorio y resistir más que la competencia". Todo ello a través del portal oficial que ya está operativo para recibir solicitudes.

Inglés como requisito

No es la única manera de participar. La compañía confirma que el proceso de selección para la tercera temporada también se está llevando a cabo a través de El juego del calamar: The experience, un evento para todo el mundo que permite a los ganadores obtener prioridad en el proceso de casting. El año pasado llegó a España, a Madrid, pero no creemos que se repita pues los procesos de selección apuntan a ser únicamente en Estados Unidos y Reino Unido.