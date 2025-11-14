No hay otra película igual: esta joya cambió la historia y es perfecta para el fin de semana

En un rincón olvidado del mundo, donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo y la magia convive con lo cotidiano, una amenaza antigua comienza a despertar, poniendo en peligro la apacible vida de los habitantes de este universo fantástico.

Así comienza un viaje que llevará a un grupo de héroes inesperados a enfrentarse a la oscuridad, en una historia donde el valor y la amistad pesan más que la fuerza o la ambición. En ese peligroso camino, deberán enfrentarse a enemigos tan poderosos como icónicos, que dejarán una huella imborrable en la cultura popular.

Una aventura para asombrarnos a todos

Dirigida por Peter Jackson, la película adapta la obra maestra de J.R.R. Tolkien y nos transporta a la Tierra Media, El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillomarca el inicio de una de las trilogías más influyentes de la historia del cine moderno.

Cuando una de las criaturas de este mundo, Frodo Bolsón, hereda un misterioso y peligroso anillo, descubre que su destino está ligado al del propio mundo. Con la ayuda de sus amigos, el mago Gandalf el Gris y Samsagaz Gamyi, se forma un grupo variopinto compuesto por representantes de los tres grandes pueblos de esta Edad Media ficticia: elfos, enanos y hombres. Todos ellos deberán enfrentarse a un enemigo poderoso: Sauron, el señor del Anillo, que busca la destrucción de todos los pueblos libres.

El reparto de La Comunidad del Anillo reunió a un grupo de intérpretes que, en muchos casos, quedaron para siempre ligados a sus personajes: Elijah Wood como Frodo, Ian McKellen como Gandalf el Gris y Viggo Mortensen en el papel de Aragorn, mientras que Orlando Bloom,John Rhys-Daviesy Sean Bean completan el trío de héroes humano, élfico y enano que acompaña al joven hobbit en su viaje.

Dónde ver esta película

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo está disponible en Amazon Prime Video, HBO Max yMovistar Plus+, tanto doblada como en versión original. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo está disponible en Amazon Prime Video, HBO Max y Movistar Plus+, tanto doblada como en versión original. Más de dos décadas después de su estreno, su impacto sigue siendo monumental. La película fue nominada a trece Premios Óscar en la 74.ª edición de 2002 y se alzó con cuatro estatuillas en Fotografía, Maquillaje, Banda Sonora y Efectos Visuales.

También recibió cuatro premios BAFTA, incluidos Mejor Película y Mejor Director, consolidándose como una de las producciones más reconocidas y premiadas del siglo XXI. Su legado, sin embargo, va mucho más allá de los galardones.

En 2007, el American Film Institute la incluyó en su lista de las 100 mejores películas estadounidenses de la historia y en 2021 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incorporó a su Registro Nacional de Cine por ser “cultural, histórica o estéticamente significativa”.