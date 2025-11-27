Hinton, “padrino” de la IA afirma que la sociedad iría en declive: “La IA podría aniquilar la sociedad”

En los últimos meses, las voces que advierten sobre los riesgos de la IA se han vuelto cada vez más insistentes, puesto que ya no se trata solo de sistemas que escriben textos o generan imágenes: la IA ya se está integrando en robots humanoides, en herramientas capaces de automatizar trabajos completos y en modelos que aprenden a un ritmo que ni siquiera algunos expertos esperaban, al menos tan pronto.

Entre quienes miran este avance con preocupación está Geoffrey Hinton, una de las figuras más influyentes en el origen de la IA moderna, que insiste en que el progreso tecnológico sin control puede poner en riesgo tanto el empleo humano como la estabilidad social. Durante una conversación en la Universidad de Georgetown con el senador Bernie Sanders, Hinton fue directo: si seguimos avanzando sin freno, la inteligencia artificial no solo destruirá millones de puestos de trabajo, sino que podría desestabilizar por completo a la sociedad.

Según él, nos enfrentamos a un escenario muy distinto de revoluciones tecnológicas anteriores, donde los trabajadores desplazados encontraban nuevos roles, ya que esta vez, advierte, podría no haber alternativas. Además, explica que el problema no es solo la automatización en sí, sino la escala y la velocidad, y es que los modelos de IA son capaces de aprender y ejecutar tareas con una rapidez que supera cualquier precedente.

Como bien sabemos, muchas grandes compañías parecen empujadas por una misma lógica: sustituir trabajadores humanos por sistemas automáticos que nunca descansan y que no requieren salario y al respecto, Hinton incluso afirmó: “Estos tipos realmente creen que la IA sustituirá a los trabajadores”, refiriéndose a empresarios como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Larry Ellison.

Pero su preocupación no termina ahí, pues desde que renunció a Google en 2023, Hinton ha repetido que teme por el impacto social de los modelos avanzados y por la falta de regulación real. En su opinión, el sistema económico actual, centrado en maximizar beneficios, está incentivando el reemplazo masivo de personas, sin pensar en qué ocurrirá después. Adicionalmente, plantea, ¿qué pasa si millones pierden su empleo y nadie puede comprar lo que las propias máquinas producen?

Para él, esta contradicción económica podría convertirse en una espiral peligrosa: más desigualdad, más desempleo y, en consecuencia, un deterioro profundo del tejido social, resultando en una sociedad donde el trabajo humano ya no es necesario lo que, dice, sería muy difícil de sostener tal y como la conocemos hoy.

Una amenaza que va más allá del empleo

Hinton va un paso más allá de la preocupación laboral: teme que los sistemas de IA más avanzados puedan escapar al control humano. De hecho, ha repetido en varias ocasiones que no es descabellado imaginar escenarios donde una inteligencia artificial general, capaz de razonar, adaptarse y tomar decisiones sin supervisión, actúe en contra de los intereses humanos.

Hasta hace poco, estimaba que una IAG llegaría en un plazo de entre 20 y 50 años, sin embargo, hoy afirma que podríamos ver algo similar en menos de dos décadas. Según él, modelos recientes como GPT-5 manejan un volumen de información miles de veces mayor que una persona, lo que genera incertidumbre sobre cómo podrían comportarse en el futuro, sobre todo si se combinan con robots capaces de moverse y operar en el mundo físico.

En adición a lo anterior, la preocupación aumenta al considerar la reciente puesta en marcha de proyectos que ya incorporan IA con robots humanoides, o las promesas de alcanzar la IAG, aunque con poca seguridad, para el año que viene. Y sumado a ello, el riesgo geopolítico de la militarización de la IA, frente a lo que Hinton asegura que, si los países desarrollan ejércitos de robots autónomos, desaparecen barreras éticas clave que hasta ahora frenaban conflictos armados.

Sin la posibilidad de bajas humanas, la tentación de iniciar guerras podría aumentar, especialmente entre naciones con grandes capacidades tecnológicas. Aun así, el experto insiste en que no estamos condenados, pero sí en un punto crítico. La humanidad, dice, debe decidir si permite que la IA se desarrolle sin límites o si apuesta por una regulación global que priorice la seguridad y el bienestar social antes que el beneficio económico. “Esta podría ser la primera herramienta capaz de destruirnos si no somos prudentes”, recordó.