La historia que obsesionó a la prensa y tuvo un juicio eterno llega al streaming: Disney+ estrena un 'true crime' sobre Amanda Knox

Parece que esta semana los casos mediáticos están a la orden del día, y es que el documental sobre Jussie Smollett en Netflix no llega solo al streaming. Retrocedemos hasta el año 2007 para revivir el proceso que convirtió a Amanda Knox en el epicentro de un huracán judicial y mediático, y viajamos todavía más atrás para descubrir una inesperada conexión: el lado oscuro de la fama juvenil y el crimen de los hermanos Menéndez, uno de los más recordados de EE.UU., que además ha estado en boca de todos gracias a la miniserie Monstruos, con Javier Bardem.

La nota discordante la pone La conductora (Eenie Meanie), un thriller de persecuciones y cuentas pendientes protagonizado por Samara Weaving. Como puedes ver, Disney+ nos presenta estrenos muy distintos para los próximos días, pero curiosamente unidos por un mismo hilo: todos parten de historias donde el pasado nunca se queda quieto, ya sea en la ficción o en la vida real.

Las novedades de Disney+ de esta semana (del 18 al 24 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 4 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Disney+:

Amanda Knox: Una historia retorcida - miércoles 20 de agosto

- miércoles 20 de agosto Menendez + Menudo: Boys Betrayed - miércoles 20 de agosto

- miércoles 20 de agosto Phineas y Ferb (Temporada 5) - viernes 22 de agosto

- viernes 22 de agosto La conductora - viernes 22 de agosto

Amanda Knox: Una historia retorcida

Inspirada en uno de los casos criminales más mediáticos de los últimos años, relata cómo la vida de una estudiante estadounidense, Amanda Knox (Grace Van Patten), da un giro inesperado cuando se muda a la ciudad italiana de Perugia. La joven llega con la ilusión de vivir nuevas aventuras y experimentar la independencia, pero pronto se ve atrapada en una pesadilla tan oscura como surrealista: la investigación policial por el brutal asesinato de su compañera de piso. Entre interrogatorios interminables, interpretaciones culturales malentendidas y una tormenta mediática que convierte su historia en un espectáculo global, Amanda lucha por probar su inocencia en un país extranjero donde todo parece estar en su contra.

La miniserie consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Los dos primeros estarán disponibles en Disney+ a partir del miércoles 20 de agosto, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

Menendez + Menudo: Boys Betrayed

Menendez + Menudo: Boys Betrayed aborda dos historias que parecían inconexas: el parricidio de los hermanos Lyle y Erik Menéndez y los abusos denunciados por Roy Rosselló, exmiembro del legendario grupo juvenil Menudo. A través de testimonios en primera persona e investigaciones periodísticas, la serie invoca nuevos interrogantes: ¿existió una conexión entre el entorno musical y la familia Menéndez? Y, lo más importante de todo, ¿podría ese vínculo fundamentar las acusaciones de años de abuso que ellos alegaron para justificar su crimen? Esta serie documental explora cómo relatos que habían sido descartados ahora resuenan bajo una nueva luz, golpeando al sistema judicial, los medios y a la opinión pública.

La docuserie consta de 3 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Estará disponible en Disney+ a partir del miércoles 20 de agosto.

La conductora

Edie (Samara Weaving), apodada Eenie Meanie, creyó haber dejado atrás su turbulenta adolescencia como conductora de huidas, cambiando el rugido de los motores por una vida más tranquila. Pero el pasado nunca perdona, y un chantaje inesperado de su antiguo jefe le obliga a aceptar una misión imposible que pone en juego mucho más que su libertad. Para colmo, el encargo la enfrenta de nuevo a su exnovio, la última persona con la que quería cruzarse. Y un trabajo a regañadientes se convierte en una carrera frenética contra recuerdos dolorosos, viejos amigos y un presente lleno de traiciones.

La película tiene una duración de 1 hora y 34 minutos. Estará disponible en Disney+ a partir del viernes 22 de agosto.