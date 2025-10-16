Los HONOR Magic8 y Magic8 Pro son oficiales: dos flagships con baterías enormes y un botón dedicado a la IA

Estamos en una época del año cargada de lanzamientos de nuevos smartphones, ya que la gran mayoría de las marcas están presentando sus nuevos terminales de gama alta para el 2026. Además, los fabricantes chinos tienen la costumbre de presentar primero sus dispositivos en su país natal y luego traerlos a Europa.

Eso es lo que ha hecho Xiaomi con la nueva serie Xiaomi 17 y también lo que acaba de hacer HONOR, ya que la marca china acaba de anunciar dentro de sus fronteras sus dos nuevos móviles premium, unos HONOR Magic8 y Magic8 Pro que destacan con contar con baterías gigantes y con un botón dedicado para la Inteligencia Artificial (IA).

HONOR Magic8 y Magic8 Pro: toda la información

Como podemos leer en The Verge, los nuevos HONOR Magic8 y Magic8 Pro apuestan por un diseño más moderno y refinado con un chasis delgado y ligero que es resistente al agua gracias a las certificaciones IP68 e IP69K (la letra "K" quiere decir que soporta chorros de agua un poco más cerca del teléfono que en la prueba IP69 estándar) y con una parte trasera donde el gran protagonista es un gran módulo de cámaras de forma circular.

Si nos centramos en sus prestaciones, ambos modelos están equipados con grandes pantallas AMOLED que se diferencian en su tamaño, ya que la del modelo base tiene 6,58 pulgadas y la de la variante "Pro" crece hasta las 6,71 pulgadas y con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 que está acompañado de varias configuraciones de memoria, aunque en el caso de Europa tan solo llegará una versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los grandes puntos fuertes de los nuevos HONOR Magic8 y Magic8 Pro es su autonomía, ya que el Magic 8 monta una enorme batería de 7.000 mAh y el Magic 8 Pro integra una batería todavía más grande que llega hasta los 7.200 mAh. Eso sí, HONOR ya ha confirmado que, debido a las regulaciones de envío internacional en torno a las baterías, las versiones europeas de los Magic 8 y Magic 8 Pro verán reducidas las capacidades de sus baterías, ya que la variante estándar montará una batería de 6.270 mAh y el modelo "Pro" estará equipado con una batería de 7.100 mAh.

Asimismo, las baterías de las versiones chinas de los HONOR Magic8 y Magic8 Pro contarán con una carga "ultrarrápida" de 120 W, mientras que los modelos que llegarán al mercado global se tendrán que_ "conformar"_ con una carga rápida de 100 W.

Vas a querer comprar el nuevo HONOR Magic 8 Pro en su bonito color verde Propio

Otro de los aspectos clave de los HONOR Magic8 y Magic8 Pro es su apartado fotográfico, el cual no ha cambiado mucho respecto a la generación anterior. Así, el nuevo HONOR Magic8 Pro apuesta por un triple módulo de cámaras traseras que está compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles que ha eliminado la apertura variable de su antecesor en favor de un objetivo fijo con una apertura focal f/1.6, un sensor teleobjetivo de 200 megapíxeles con un zoom óptico de 3,7 aumentos y un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Por su parte, el HONOR Magic8 cuenta con la misma cámara ultra gran angular del modelo "Pro", pero recorta prestaciones en las otras dos, ya que la cámara principal de 50 megapíxeles tiene un sensor más pequeño y una apertura más lenta y la cámara teleobjetivo tiene una resolución de 64 megapíxeles, un sensor de menor tamaño y un zoom óptico de 3X.

Más allá de todas estas características, debes saber que los HONOR Magic8 y Magic8 Pro integran un botón de IA dedicado que no solo te permite acceder a su asistente Yoyo, sino que también funciona como el botón del obturador de la cámara y se puede personalizar como un acceso directo a otras funciones del teléfono, como Yoyo Memories, un espacio de almacenamiento impulsado por IA para fotos y documentos.

Finalmente, en lo que respecta al software, ambos terminales llegan con MagicOS 10 corriendo bajo Android 16, una capa de personalización renovada al más puro estilo "Liquid Glass" de Apple que incluye muchos elementos semitransparentes y borrosos.

HONOR Magic8 y Magic8 Pro: disponibilidad y precios

Los nuevos HONOR Magic8 y Magic8 Pro se lanzarán al mercado este mismo mes en China con los siguientes precios oficiales:

HONOR Magic8 12/256 GB: 4.499 yuanes, unos 542 euros al cambio

HONOR Magic8 Pro 16 GB/1 TB: 5.699 yuanes, unos 686 euros al cambio

Además, HONOR ya ha confirmado que los HONOR Magic8 y Magic8 Pro aterrizarán en el mercado global, y por ende en España, antes de que termine el 2025.