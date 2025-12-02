La impresión 3D revoluciona la oftalmología: la primera córnea funcional implantada devuelve la vista a una paciente ciega

El Instituto Oftalmológico Rambam de Haifa, Israel, anunció la primera cirugía exitosa del mundo en la que una córnea impresa en 3Ddevolvió la visión a un paciente ciego, un avance considerado histórico en la medicina regenerativa. Trabajaron en colaboración con la empresa Precise Bio, especializada en tecnología regenerativa y tejidos biofabricados.

Este procedimiento, completado a finales de octubre, consistió en un implante corneal desarrollado íntegramente a partir de células corneales humanas vivas y cultivadas, en lugar de tejido de un donante. Este hecho ha sido fundamental, ya que podría ayudar a millones de personas en todo el mundo en riesgo de pérdida de visión debido a la ceguera corneal. La córnea puede dañarse por lesiones, infecciones o trastornos genéticos.

Según New Atlas, el paciente había perdido la visión en un ojo tras una lesión grave y no era candidato a un trasplante convencional por falta de donantes compatibles. Los médicos del Rambam utilizaron una córnea fabricada con bioimpresión 3D, empleando células madre del propio paciente combinadas con materiales biocompatibles para crear un tejido personalizado.

El instituto informó que el paciente recuperó la capacidad de ver objetos y distinguir formas apenas horas después de la operación. En los días siguientes, la visión mejoró progresivamente, confirmando la integración del implante con los tejidos oculares circundantes.

Un avance frente a la escasez de donantes

La bioimpresión de córneas podría ofrecer una solución a la escasez mundial de tejido ocular. Actualmente, millones de personas sufren ceguera corneal y dependen de trasplantes que no siempre están disponibles. La técnica permitiría producir córneas personalizadas en laboratorio, reduciendo tiempos de espera y riesgos de rechazo.

De acuerdo con el comunicado del Instituto Rambam, la cirugía fue realizada por un equipo multidisciplinarde oftalmólogos, bioingenieros y especialistas en impresión 3D. El proyecto contó con colaboración internacional y apoyo de instituciones académicas israelíes. Los responsables señalaron que este es "solo el primer paso" hacia la producción en serie de córneas impresas para pacientes en todo el mundo.

Los investigadores planean ampliar los ensayos clínicospara evaluar la eficacia de la técnica en más pacientes y en diferentes tipos de lesiones oculares. Si los resultados se confirman, la bioimpresión de córneas podría convertirse en un tratamiento estándar en la próxima década.