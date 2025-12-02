El impresionante récord mundial que ha logrado este robot humanoide caminando

Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Algo parecido a esto debió pensar el Agibot A2, un robot chino humanoide que ha entrado en el Libro Guiness de los Récords al completar una caminata de tres días y 106 kilómetros, la distancia más larga jamás recorrida por una máquina con forma humana.

El robot, que mide aproximadamente un metro y medio de alto, partió de la ciudad de Suzhou, en el este de China, la noche del 10 de noviembre, recorriendo autopistas y calles de la ciudad antes de llegar a la histórica zona costera del Bund de Shanghai el 13 de noviembre, según Guinness World Records. Aunque el AgiBot solo tiene una vida útil máxima de batería de tres horas, un novedoso sistema de batería intercambiable en caliente permitió que el robot pudiese continuar su larga marcha sin apagarse nunca.

AgiBot, fabricante de robots con sede en Shanghai, dijo que su robot de dos patas "caminó por superficies variadas... todo ello respetando las normas de tráfico" durante su viaje continuo de 106 kilómetros, que fue certificado como la primera hazaña de su tipo. Los videos publicados por AgiBot muestran el A2 plateado y negro avanzando lentamente por una carretera entre ciclistas y scooters, antes de acelerar el paso y marchar hacia el horizonte de Shanghai.

"Después de alcanzar la meta, romperé el récord mundial de la distancia más larga caminada por un robot humanoide y obtendré la certificación oficial del Libro Guinness de los Récords", declaró el propio robot en un video publicitario en inglés. "Creo que puedo completar este desafío".

Una clase de robots cada vez más populares en China

Wang Chuang, socio y vicepresidente sénior de la empresa, afirmó que la hazaña demostró la fiabilidad y estabilidad del robot, según Interesting Engineering. "Caminar de Suzhou a Shanghái es difícil para muchas personas de una sola vez, pero el robot lo logró", comentó con entusiasmo. La compañía ha vendido más de 1000 AgiBot A2 en 2025 hasta la fecha.

El gobierno chino ha alentado a las empresas nacionales a desarrollar humanoides, con la esperanza de liderar la industria robótica mundial. En agosto, Beijing albergó los primeros juegos de robots humanoides del mundo, donde más de 500 "atletas" compitieron en disciplinas que iban desde el baloncesto hasta la limpieza competitiva.