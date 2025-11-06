La ingente cantidad de dinero que Apple pagará a Google por usar Gemini en la próxima versión de Siri

Apple Inc. está a punto de cerrar un acuerdo histórico con Google, propiedad de Alphabet Inc., para incorporar una versión personalizada de su modelo de inteligencia artificial Gemini, con 1,2 billones de parámetros, en la próxima generación de Siri, prevista para 2026.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, el contrato implicaría un pago anual de aproximadamente 1.000 millones de dólares (930 millones de euros), lo que lo convierte en uno de los acuerdos más costosos en el ámbito de la IA generativa.

Tras un extenso período de evaluación técnica y estratégica, ambas compañías están cerrando los detalles del pacto, que permitiría a Apple acceder a la tecnología de Google sin comprometer sus principios de privacidad. El modelo Gemini se ejecutaría en infraestructura propia de Apple, bajo su arquitectura Private Cloud Compute, lo que garantiza que los datos de los usuarios no salgan del ecosistema de la compañía.

Aunque el acuerdo aún no se ha hecho público oficialmente, se espera que la nueva versión de Siri no muestre ninguna marca visible de Google, funcionando como una solución white-label que mantenga la identidad de Apple intacta. Esta integración forma parte del proyecto Apple Intelligence, anunciado como el salto definitivo hacia una experiencia de asistente más contextual, precisa y útil.

La decisión de Apple de recurrir a Gemini responde a los retrasos en el desarrollo de su propia IA generativa, y a la necesidad de competir con asistentes más avanzados como ChatGPT, Alexa o el propio Gemini en Android. Con esta alianza, Apple busca potenciar las capacidades de Siri sin renunciar a su enfoque centrado en la privacidad y el control local de los datos.

Si se confirma, este acuerdo marcará un hito en la colaboración entre dos gigantes tecnológicos tradicionalmente rivales, y podría redefinir el futuro de los asistentes virtuales en dispositivos móviles. Siri, que durante años ha sido criticada por su limitada evolución, podría finalmente convertirse en una herramienta verdaderamente inteligente gracias a la potencia de Gemini.